Toyota Belgium opgelicht door Nederlandse factuurfraudeurs

Met slechts enkele telefoontjes en een mail naar de boekhouders van Toyota Belgium wisten oplichters begin dit jaar ruim 640.000 euro op hun rekening te laten storten.

De eerste dag na de kerstvakantie, op 8 januari, kreeg de boekhoudafdeling van Toyota Belgium een telefoontje. De beller deed zich voor als een medewerker van het bouwbedrijf dat werkt aan een nieuw bedrijfspand in Zaventem. Hij meldde dat nog een factuur over november openstond. De boekhouder van Toyota ontkende dat. Daarop vroeg de man wanneer de factuur over december zou volgen. De boekhouder meldde dat de verschuldigde 643.940,74 euro begin februari zou worden gestort.

Factuurfraude De economische inspectie kreeg vorig jaar via zijn meldpunt 302 meldingen van ‘factuurfraude’, waarbij oplichters een factuur onderscheppen en het rekeningnummer veranderen. Bijna de helft (133) van de vervalste facturen werd ook betaald. De slachtoffers stortten gemiddeld 15.000 euro, en in het ergste geval 92.551 euro. De inspectie blokkeerde 79 bankrekeningen en speelde 19 dossiers door aan het gerecht. Maar de sensibiliseringscampagne tegen factuurfraude van eind 2016 en de aanpak van de fraudeurs werpt wel vruchten af. De eerste drie maanden van dit jaar waren er nog maar 24 meldingen van factuurfraude.

Dezelfde man belde enkele weken later, op 26 januari, opnieuw naar de boekhouders van Toyota, met de boodschap dat het rekeningnummer van het bouwbedrijf was gewijzigd. In plaats van het Belgische nummer gaf hij een Nederlands nummer op. De boekhouder vroeg de man dat via mail te bevestigen. Enkele dagen later volgde een mail van een zekere Robert Field, met een mailadres dat effectief leek te komen van het bouwbedrijf. Op 1 februari liet Toyota meer dan 640.000 euro storten op de Nederlandse rekening.

De volgende dag al kreeg Toyota een telefoontje van zijn contactpersoon bij ING Belgium, met de vraag of de betaling wel correct was. Bij ING hadden ze meteen na de overschrijving verdachte zaken gemerkt. Snel erna was al zo’n 93.000 euro doorgestroomd naar meerdere andere rekeningen. Vervolgens had de rekeninghouder het resterende half miljoen euro laten plaatsen op een zogeheten ‘tweedegraadsrekening’. Die valt binnen hetzelfde domein als de eerste rekening, maar staat op naam een andere gelieerde persoon of van een andere rechtspersoon die wel in handen is van de oorspronkelijke rekeninghouder.

Toyota Belgium heeft de dag zelf nog klacht ingediend bij de politie. En ING Belgium heeft de 550.000 euro op de tweedegraadsrekening geblokkeerd. Op 14 februari heeft Toyota ook een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij een onderzoeksrechter in Brussel.

De feiten staan beschreven in een vonnis van de Amsterdamse rechtbank, omdat Toyota zich ook verplicht zag een rechtszaak aan te spannen tegen ING Bank in Amsterdam. De advocaten van Toyota hadden namelijk aan ING gevraagd de identiteitsgegevens te bezorgen van de betrokken rekeninghouders. ING weigerde dat omdat de oplichters de bank daar uitdrukkelijk geen toestemming toe hadden gegeven. ING wilde alleen de namen van de Nederlandse advocaten van de rekeninghouders doorspelen. Die gaven prijs dat hun cliënt een Nederlands bedrijf was dat een webshop uitbaat.

ING hield vast aan zijn geheimhoudingsplicht, ook al had de bank intussen zelf al aangifte gedaan van factuurfraude bij de politie van Rotterdam. ING had van de rekeninghouders te horen gekregen dat hun bedrijf de betaling rechtmatig had gekregen voor werkkleding die ze hadden verkocht aan Toyota. Ze probeerden dat zelfs nog te bewijzen met een valse factuur en een kopie van een visitekaartje van een zogenaamde meneer Feld, die de verkoop zou hebben geregeld voor Toyota Belgium.