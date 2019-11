Twitter-topman Jack Dorsey gaat in Afrika wonen

De Twitter-topman was deze week in Ethiopië, een deel van een tocht van een maand waarbij hij ook ondernemers ontmoette in Ghana, Nigeria en Zuid-Afrika, een reis die hij in oktober wereldkundig maakte.

Dorsey woonde in Nigeria een bijeenkomst bij over de bitcoin. Er is in Afrika belangstelling voor alternatief betalingsverkeer omdat het bankennetwerk er veel minder uitgebreid is en mobiele betalingen erg belangrijk zijn. Ghana liet onlangs weten dat de centrale bank overweegt een digitale munt te lanceren, naar het model van Chinese plannen. De meeste overheden in Afrika zijn, zoals wereldwijd het geval is, terughoudend om de bitcoin te gebruiken als digitaal betalingsmiddel.