Twitter-topman slaat miljardenslag in betaalsector

Square, het Amerikaanse fintechbedrijf van Twitter-topman Jack Dorsey, legt voor omgerekend 24,4 miljard euro de hand op zijn Australische sectorgenoot Afterpay. Er is wel nog een hoger tegenbod mogelijk.

Een nog steeds verlieslatend bedrijf van amper zeven jaar oud dat toch al 29 miljard dollar (24,4 miljard euro) waard is. Het kan door de beursgekte en vooral de torenhoge waarderingen voor techbedrijven, vooral dan spelers die actief zijn in betaaltechnologie of fintech. Dat is de sector waarin Square en Afterpay actief zijn.

Het Amerikaanse Square, opgericht door Jack Dorsey die ook mee de basis legde voor Twitter en Jim McKelvey, biedt bedrijven en particulieren een hele reeks financiële diensten aan. Van oplossingen om online te verkopen en betalingen te verwerken over klassieke bankdiensten en marketinginstrumenten tot zelfs hr-diensten. Square is door de hype rond fintech met een beurswaarde van 113 miljard dollar dubbel zo groot als het socialemediabedrijf Twitter, maar is nochtans veel minder bekend.

Pasmunt

Dorsey zet de stevig gestegen beurskoers van Square nu in als pasmunt voor de overname, helemaal in aandelen, van het Australische Afterpay. Het bod van 29 miljard dollar is het hoogste ooit op een Australisch bedrijf. Het gaat om een premie van 31 procent tegenover de slotkoers van Afterpay vrijdag op de beurs van Sydney en een veelvoud van de nog geen 10 dollar per aandeel die Afterpay begin 2020, voor de start van de pandemie, waard was.

Dat zegt veel over het beurssucces van fintechbedrijven de jongste maanden en de forse vraag naar hun producten onder invloed van de lockdowns. Voor Afterpay speelt dat laatste element extra. Veel mensen die economisch getroffen werden door de pandemie deden een beroep op het kernmetier van Afterpay: iets online kopen, maar het uitgesteld betalen.

Renteloos

Afterpay, een naar eigen zeggen ethisch en duurzaam alternatief voor de klassieke kredietkaart, biedt consumenten de mogelijkheid aankopen renteloos af te lossen via vier gespreide betalingen. Ze betalen Afterpay enkel als ze een betaling missen, maar ook dan geldt een plafond. Het bedrijf haalt het leeuwendeel van zijn inkomsten van handelaars, via een commissie op de verkopen en een vast forfait.

De formule van Afterpay, dat in het half jaar tot eind december omgerekend 351 miljoen euro omzet en 66 miljoen nettoverlies boekte, bekoort vooral jongeren in Angelsaksische landen. Het bedrijf telt zo'n 1.300 werknemers, ruim 16 miljoen particuliere klanten en bijna 100.000 aangesloten retailers. Afterpay is hoofdzakelijk actief in Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

Sinds afgelopen voorjaar zijn daar ook enkele Europese landen bij, zoals Italië. Afterpay is op het eerste gezicht ook actief in België, maar het gelijknamige bedrijf met een vergelijkbare dienstverlening is in handen van de Duitse mediareus Bertelsmann.

Kim Kardashian

In de VS ligt een tweet van de celebrity Kim Kardashian mee aan de basis van het succes van het Australische Afterpay. Het succes bracht Afterpay onder de aandacht van Dorsey. Er volgden onderhandelingen over een partnerschap tussen beide bedrijven, die uitmondden in overnamegesprekken.

Door de deal belandt Square, dat Afterpay zal integreren in zijn bestaande producten, op hetzelfde niveau als de grote betaalspelers zoals Paypal, Amazon of Apple. Die laatste techreus werkt overigens samen met de bank Goldman Sachs aan een met Afterpay vergelijkbaar aanbod. Ook Paypal is al actief in die markt. Een hoger tegenbod van een van de grote spelers op Afterpay valt dan ook niet uit te sluiten.