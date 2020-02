Uitschuiver kost AG Insurance 75.000 euro

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen AG Insurance en een verzekeringstussenpersoon die de FSMA had geschrapt uit het register van de verzekeringstussenpersonen.

De FSMA stelde een procedure in tegen AG Insurance. Tijdens die procedure informeerde AG Insurance de FSMA over de samenwerking met vijf andere tussenpersonen die niet langer over een inschrijving beschikten. De procedure van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. Dat kan als de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. Dat was hier het geval.