Uitvaartverzekeraar Dela duikt diep in het rood

Door het tumult op de beurzen leed de Nederlandse uitvaartverzekeraar vorig jaar een verlies van 203 miljoen euro.

Een opmerkelijk resultaat, want Dela kon vorig jaar meer klanten aantrekken. Voor het eerst sprong het aantal verzekerden over de kaap van 4 miljoen. In België, dat Dela sinds begin jaren 90 als zijn tweede thuismarkt beschouwt, steeg het aantal verzekerden met 10 procent.

Dat vertaalt zich in hogere premie-inkomsten, maar dus niet meteen in stijgende winstcijfers. Net als andere verzekeraars moet ook Dela die premies herbeleggen. En door het tumult op de aandelenmarkten - onzekerheid over de brexit en de handelsoorlog tussen China en de VS veroorzaakten vorig jaar schokgolven op de beurs - leed Dela vorig jaar een stevig verlies van dik 139 miljoen euro op zijn beleggingsportefeuille. Een jaar eerder boekte de coöperatie daar nog een meerwaarde op van ruim 422 miljoen.

Stevige buffers

Daardoor leed het uitvaartbedrijf vorig jaar netto een verlies van 203 miljoen, terwijl er een jaar eerder nog een winst van 235 miljoen euro was.

De Nederlandse groep benadrukt wel dat ze in staat is dergelijke schokken goed op te vangen. De solvabiliteitsratio - de maatstaf om de financiële buffer van een verzekeraar te meten - steeg vorig jaar opnieuw en behoort tot de hoogste in de branche, klinkt het.

Harley Davidson

Dela zet ook zijn groeistrategie verder. De groep zette vorig jaar zijn eerste stappen op de Duitse markt, maar kijkt ook naar overnamekansen in België. Vorig jaar rondde Dela nog de overname af van de polissen van de Antwerpse levensverzekeraar Hooghenraed.