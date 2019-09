Vakbond plant maandag en dinsdag actie bij AXA en Belfius

De drie grote vakbonden gaan morgen en dinsdag actievoeren bij AXA Belgium en Belfius Insurance in Brussel. Ze eisen een recurrente loonsverhoging voor het personeel in plaats van een eemalige premie.

In juli schortten de bonden het sociaal overleg in de sector op. Tijdens de sectoronderhandelingen eisten ze een recurrente loonsverhoging met 1,1 procent. Maar de sectorvereniging Assuralia, die na die namens de CEO's van de Belgische verzekeraars optreedt, wilde daar niet op ingaan.

Het eerder dit jaar bereikte interprofessioneel akkoord voorziet in een maximale loonstijging van 1,1 procent boven op de index voor dit en volgend jaar. 'Maar nadien is niets gepland, terwijl wij willen dat de koopkracht recurrent stijgt,' zegt Pia Desmet, Federaal Secretaris bij de socialistische bediendenbond BBTK.

'In tal van sectoren zijn recurrente loonsverhogingen opgenomen in de sectorakkoorden, maar in de financiële sector houdt men het been stijf. En dat terwijl de sector heropleeft dankzij de vele inspanningen die het personeel heeft geleverd.', aldus Desmet.