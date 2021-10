Vakbonden plannen acties in verzekeringssector

De vakbonden in de verzekeringssector hebben een stakingsaanzegging ingediend nadat het sociaal overleg in de branche is afgesprongen. Vanaf 8 november kunnen er acties plaatsvinden, klink het.

De vakbonden en de werkgevers van de verzekeringsindustrie onderhandelden een tijdje over enkele hete hangijzers. Behalve een coronapremie van 500 euro vragen de bonden ook een loonsverhoging met 0,4 procent.

Na 2020, een winstgevend jaar voor de sector omdat door corona de schadelast fors is teruggevallen, is daar volgens de bonden marge voor. 'Leg maar eens uit aan de werknemers, die in moeilijke omstandigheden moesten werken, dat zij geen eerlijk deel van de winsten krijgen', klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Ook willen de bonden meer garanties op correcte arbeidsvoorwaarden bij telewerk en vinden ze dat afspraken over opleidingen moeten worden gemaakt die in lijn liggen met het wettelijke kader.

Maar de onderhandelingen daarover met Assuralia, de koepelorganisatie van de Belgische verzekeringssector, zijn woensdag afgesprongen. Donderdag kondigden de drie vakbonden aan dat ze een stakingsaanzegging hebben ingediend. Dat betekent dat er meteen na de herfstvakantie, op 8 november, acties kunnen plaatsvinden bij de Belgische verzekeraars.

De sociale spanningen in de verzekeringssector lopen al enige tijd op. Eerder deze maand voerden de vakbonden bij AG Insurance nog actie in Brussel. Dat gebeurde nadat de grootste verzekeraar van het land niet langer wilde onderhandelen over een arbeidsovereenkomst voor telewerk.