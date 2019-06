Vakbonden voeren actie aan hoofdzetel Allianz in Brussel

Een 30- à 40-tal vakbondsmensen voert maandagochtend actie aan de hoofdzetel van verzekeraar Allianz in Brussel. Ze vragen de directie om dringend overleg.

‘Al meer dan een jaar klagen we het gebrek aan investeringen in personeel en IT aan’, zegt vakbondssecretaris Ben Bellekens van de christelijke bediendebond ACV Puls. ‘Daarnaast weigert de directie te onderhandelen over een kader om ongemakken te compenseren voor personeelsleden van de zetel op de Antwerpse Italiëlei, die binnenkort gesloten wordt.’

De vakbondsafgevaardigden hebben maandagochtend het gebouw van Allianz in Brussel ‘omsingeld’, zeggen ze. Aan het personeel worden informatiepamfletten uitgedeeld.

De werknemers van Allianz zijn misnoegd over een gebrek aan investeringen in het personeel en in de IT-infrastructuur. ‘En dat staat in schril contrast met de recordomzet van de groep’, zegt Bellekens. ‘Maar de directie betaalt de winst liever uit aan de aandeelhouders.’

Werklast

Volgens de vakbondsman klaagt het personeel de situatie al een jaar aan. ‘De werklast is nu te hoog. Er is een achterstand, uitbetalingen aan verzekerden lopen vertraging op en telefoons kunnen niet altijd beantwoord worden’, zegt hij. ‘Zowel de dienstverlening aan de klanten als het welzijn van het personeel is in gevaar.’

Daarnaast wordt binnenkort de zetel op de Antwerpse Italiëlei gesloten, waardoor een veertigtal personeelsleden naar Brussel zal moeten verhuizen. ‘De directie weigert daarover een kader te onderhandelen om ongemakken die daarmee gepaard gaan, te compenseren’, zegt Bellekens. ‘Een deel van het gespecialiseerd personeel dreigt daardoor te vertrekken.’

Antwerpen

De personeelsleden in Antwerpen is ook gevraagd om voor 15 juli akkoord te gaan met een bijlage aan hun contract. ‘Maar dit is met ons niet onderhandeld en klopt juridisch mogelijk niet’, zegt Bellekens’"De flexibiliteit wordt serieus opgetrokken, en we vragen het personeel om dit niet te ondertekenen.’