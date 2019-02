Val van regering houdt betere bescherming terreurslachtoffers tegen

Belgische slachtoffers van aanslagen in het binnen- en buitenland zouden snel vergoed worden, of ze verzekerd zijn of niet. Maar dat vorig jaar beklonken plan blijft dode letter door de val van de regering.

Door de plotse val van de regering-Michel eind vorig jaar bleef heel wat werk op de plank liggen. Ook een beter vergoedingssysteem voor slachtoffers van terreurdaden. De nodige wetswijziging doorvoeren vóór de verkiezingen wordt bijzonder moeilijk.

Na de aanslagen in Brussel in 2016 hebben minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en de verzekeringssector een nieuwe regeling uitgewerkt. Na die aanslagen bleken gaten te zitten in de verzekeringen tegen terrorisme.

De slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek konden weliswaar een beroep doen op de objectieve aansprakelijkheidsverzekering van de luchthaven en de metro. Maar bij een aanslag in een openbare ruimte, zoals de Brusselse Grote Markt, zou dat niet het geval zijn. Door de almaar inventievere wapens van terroristen - van een bijl tot een vrachtwagen - zouden de verzekeringspolissen ook heel wat gevallen niet dekken, stelde de sector vast.

De nieuwe regeling moet komaf maken met alle onduidelijkheid. Voortaan zouden alle slachtoffers die in België verblijven vergoed worden na een aanslag. Daarbij maakt het niet uit of die in België of het buitenland plaatsvindt of welke middelen worden gebruikt. Zelfs mensen die niet verzekerd zijn, zouden een schadevergoeding krijgen.

Eén beheerder

Om de afhandeling van dossiers voor slachtoffers te vergemakkelijken is afgesproken dat één verzekeringsmaatschappij het dossier zal beheren. Die moet dan per geval uitmaken of de arbeidsongevallenverzekering of familiale verzekering tussenkomt. Als geen van beide dat doet, komt de vergoeding van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

'Het is erg jammer dat de wet nog altijd niet is goedgekeurd’ Hans De Cuyper Voorzitter Assuralia

‘Het is een van de mooiste dossiers die we ooit gerealiseerd hebben’, zegt Philippe Colle, de gedelegeerd bestuurder van de sectorfederatie Assuralia. De regeling zou ruimer zijn dan die in andere Europese landen. ‘Het is alleen erg jammer dat ze nog altijd niet is goedgekeurd’, verklaarde Assuralia-voorzitter Hans De Cuyper in de marge van de jaarvergadering.