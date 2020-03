Valère Croes, architect van bank-verzekeraar Fortis (1934- 2020)...

Valère Croes, de voormalige topman van de verzekeraar AG en in de jaren 90 een van de medearchitecten van de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis, is overleden. Hij werd 86 jaar.

Als gedelegeerd bestuurder van AG, de grootste verzekeringsgroep van het land, vormde Croes een tandem met Maurice Lippens.

Toen in de jaren 90 het overnamegeweld in de Europese financiële sector losbarstte, kozen ze de vlucht vooruit. Om zich te wapenen tegen een mogelijke overname van hun bedrijf gingen ze voor schaalvergroting.

Met zijn minzame karakter, zijn uitstekende politieke contacten, zijn kennis van de verzekeringswereld en zijn onderhandelingstalent speelde Valère Croes een cruciale rol in het smeden van een alliantie tussen AG en de Nederlandse verzekeraar Amev in 1990. Dat was de basis waarop Fortis werd gebouwd.

Branchevervaging

Hij zag ook dat de branchevervaging tussen de banken en verzekeraars voor AG zowel een bedreiging als een opportuniteit was. Croes en Lippens grepen hun kans toen de Belgische regering de openbare kredietinstelling ASLK privatiseerde. Fortis kon die binnenhalen, en kreeg er zo in België een stevige bankpoot bij. Croes werd voorzitter van de raad van bestuur van de ASLK.

In 1998 zette Fortis een volgende grote stap met de overname van de Generale Bank - nadat een eerste poging in 1992 was mislukt. Maar Croes had zich toen al uit de leiding van Fortis teruggetrokken. In 1997 kreeg hij de adellijke titel van baron.

Als een van de belangrijkste figuren in de financiële sector in ons land in die periode werd Croes ook gevraagd bestuurder te worden in enkele grote Belgische ondernemingen. Hij werd bestuurder bij de Generale Maatschappij en bij Tractebel, toen die bedrijven onder druk van de publieke opinie meer Vlamingen opnamen in hun bestuursraad.

Sint-Cecilia

Croes was ook een poos voorzitter van de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij Sabena, in de moeilijke jaren rond de eeuwwisseling. Begin 2001 gaf hij daar het stokje door aan Fred Chaffart, de voormalige topman van de Generale Bank. Enkele maanden later ging Sabena over de kop.