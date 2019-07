Valse KBC-coin veroorzaakt ophef in India

Met de Indiase KBC-nepmunt probeerden criminelen al twee jaar beleggers te lijmen die hoopten een graantje mee te kunnen pikken van de bitcoinhype. De fraudeurs beloofden hun slachtoffers dat ze in een mum van tijd torenhoge winsten konden realiseren en streken zo zeker 12 miljoen euro op. Al kan de werkelijke schade daar wellicht een veelvoud van zijn, zeggen de Indiase politiediensten. De realiteit was dat de spaarders hun geld staken in een uit de kluiten gewassen piramidespel.

India is de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de hotspots voor criminelen die van de hype rond cryptomunten willen gebruikmaken om een valse virtuele munt te lanceren. Maar ook in België duiken er geregeld nieuwe munten op, zoals de Onecoin of de Nanotec. In de realiteit blijkt het veelal om piramidespelen te gaan. De FOD Economie berekende onlangs dat bitcoinfraude Belgen jaarlijks 130 miljoen euro kost.