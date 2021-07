Vastgoed maakte Belgische rijken vorig jaar iets rijker

Ons land telde vorig jaar ongeveer evenveel miljonairs als het jaar daarvoor. Maar dankzij de stijgende vastgoedprijzen zitten ze er nog wat warmer bij dan vroeger.

133.700. Zoveel dollarmiljonairs liepen eind vorig jaar rond in België, leert een onderzoek van Capgemini. De Franse consultant brengt al een kwarteeuw het vermogen van 's werelds 'high net worth individuals' in kaart: mensen met een vermogen van minstens 1 miljoen dollar, gezinswoning niet meegerekend.

'We hadden verwacht dat het aantal dollarmiljonairs in België zou dalen, maar dat is niet gebeurd', zegt Robert van der Eijk van Capgemini. 'Het zet in de verf hoe voorzichtig Belgen omspringen met hun portefeuille.'

2,5 miljoen De gemiddelde portefeuille van de Belgische dollarmiljonair bedroeg vorig jaar 2,5 miljoen dollar.

Eind vorig jaar waren de Belgische dollarmiljonairs volgens de consultant samen goed voor een vermogen van 340,1 miljard dollar of 285,5 miljard euro. Dat is 2,4 procent meer dan op het einde van 2019. Gemiddeld was de portefeuille van de Belgische dollarmiljonair 2,5 miljoen dollar waard, iets meer dan 2 miljoen euro.

De toename van het totale vermogen van de Belgische dollarmiljonairs is grotendeels te danken aan de stijgende vastgoedprijzen, meent van der Eijk. 'Die stegen vorig jaar gemiddeld met 4,4 procent. Door corona is de interesse in tweede verblijven fors gegroeid.'

Baksteen in de maag

Dat de Belgische miljonair nog altijd een baksteen in de maag heeft, zie je ook aan zijn gemiddelde investeringsportefeuille. Die bestaat voor bijna 18 procent uit vastgoed: meer dan het internationale gemiddelde en een fractie hoger dan een jaar eerder. Het grootste deel van het vermogen - net geen kwart - wordt nog altijd in cash belegd. 'We merken ook een forse stijging in alternatieve, duurzame investeringen', geeft van der Eijk mee. 'Die nemen al 19 procent van de portefeuille voor hun rekening.'

Vooral de Noord-Amerikaanse miljonairs profiteerden vorig jaar van het razendsnelle herstel van de beurzen.

Wereldwijd steeg het aantal dollarmiljonairs volgens Capgemini met ongeveer 6 procent naar 20,8 miljoen. Dankzij de ongeziene comeback van de aandelenmarkten steeg hun totale vermogen met 7,6 procent naar 79.600 miljard dollar.

Vooral de Noord-Amerikaanse miljonairs konden profiteren van dat razendsnelle herstel van de markten. Zij zagen hun vermogen met 11,9 procent aandikken. Terwijl Azië jaren bovenaan in de miljonairslijstjes stond, telde Noord-Amerika eind vorig jaar voor het eerst sinds lang weer meer 'high net worth individuals'.