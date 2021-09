Vastgoedboom stuwt winst van verzekeraar AXA

AXA is via een netwerk van zelfstandige makelaars de marktleider in schadeverzekeringen.

De verzekeraar AXA Belgium kon in de eerste jaarhelft meer brandpolissen en schuldsaldoverzekeringen verkopen dankzij de sterke groei van de Belgische vastgoedmarkt. Dat leidde tot een 5,4 procent hogere winst.

AXA Belgium, de marktleider in schadeverzekeringen in ons land, zag de operationele winst in de eerste jaarhelft met 5,4 procent toenemen tot 192 miljoen euro. De inkomsten bleven stabiel op 1,82 miljard omdat een groei in schadeverzekeringen werd tenietgedaan door een achteruitgang in levensverzekeringen, te wijten aan een eenmalig effect het jaar voordien.

'We zijn vooruitgegaan in alle segmenten waar we op focussen, zoals schadeverzekeringen en gezondheid', zegt Etienne Bouas-Laurent, die onlangs Jef Van In opvolgde als CEO van AXA Belgium. Van In werd als CEO van AXA Next verantwoordelijk voor alle innovatieactiviteiten van de Franse moedergroep AXA.

AXA Belgium kon profiteren van een sterke hypotheekmarkt. De Belgen hebben in de eerste jaarhelft 17 procent meer vastgoedtransacties gedaan. Dat leidde tot een groei van nieuwe woningverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen.

Overstromingen

Als grootste schadeverzekeraar werd AXA Belgium zwaar getroffen door de overstromingen van juli. De Franse moedergroep had vorige maand al gezegd dat het slechte weer in ons land en Duitsland naar schatting 400 miljoen euro aan schade opleverden. Een specifiek cijfer voor ons land kan Bouas-Laurent nog niet geven.

'We zijn nog volop bezig met de dossiers en op sommige plaatsen moet nog een tweede expertise plaatsvinden. Er moeten nog veel dossiers binnenkomen', zegt Bouas-Laurent. Het gaat sowieso om meer dan 10.000 schadegevallen.