Verankering Ageas sneller gezegd dan gedaan

De speculatie over een overname van Ageas door het Chinese conglomeraat Fosun roept de vraag op of de Belgische verzekeringsgroep geen verdedigingswal moet optrekken en in eigen land verankerd moet worden. Maar is dat wel mogelijk?

Waarom verankeren?

De eerste vraag is of verankering überhaupt wenselijk of nodig is. Moeten we per se willen dat Ageas in Belgische handen blijft? Als de bank Nederlands is (ING), de luchtvaartmaatschappij Duits (Brussels Airlines) en de energieleverancier en supermarkt Frans (Engie en Carrefour), waarom zou dan de moedergroep van 's lands grootste verzekeraar (AG Insurance) per se Belgisch moeten blijven? Er lijkt niet meteen een gevaar voor de nationale veiligheid. De nummer twee op de Belgische verzekeringsmarkt is overigens Frans (AXA).

Een eerste argument kan zijn dat Ageas een van de weinige multinationale bedrijven is die vanuit België gerund wordt en dat de overheid of het Belgische bedrijfsleven de kampioenbedrijven moet beschermen. De Nederlandse premier Mark Rutte deed recent nog smalend over het beperkte aantal internationale kampioenen in België.

AG Insurance is ouder dan België. In 1824, dus nog onder Nederlandse bewind, werd AG (Assurances Générales) Leven opgericht. In 1830 volgde dan AG Brand. De twee maatschappijen zouden 137 jaar nodig hebben om tot AG te fusioneren in 1967.

Een mogelijk tweede argument is dat we toch liever niet hebben dat Belgische pensioenproducten en levensverzekeringen in handen van een Chinees conglomeraat vallen. Chinese bedrijven blinken niet uit in transparantie. De recente onrust rond Anbang, de Chinese moedergroep van Bank Nagelmackers en de verzekeraar Fidea, versterkt die mogelijke reden.

Wat verankeren?

Wat ons bij de tweede vraag brengt: stel dat er consensus is om Ageas te verankeren, wat willen we dan precies Belgisch houden? De volledige groep, alleen het Belgische deel, of het Europese deel?

Ageas' businessmodel is gestoeld op twee geografische poten: het mature Europa met AG Insurance als grootste winstmotor, en daarnaast de ontluikende Aziatische markten, waar Ageas via lokale joint ventures de basis hoopt te leggen voor mooie winsten in de toekomst.

Het bericht over een mogelijke overname door Fosun heeft de waarschijnlijkheid op een opbreekscenario verhoogd, zeggen analisten. Mocht Fosun bijvoorbeeld alleen in de Aziatische activiteiten geïnteresseerd zijn, dan zou het een westerse partner kunnen zoeken voor de Europese divisies. Maar dat is niet zeker. Fosun bezit Portugese verzekeringsactiviteiten (Fidelidade) die complementair lijken met Ageas' lokale dochterbedrijf (Ageas Seguros).

Al jaren discussiëren analisten over de kwestie of Ageas nu een holding is van opzichzelfstaande verzekeraars, dan wel een geïntegreerd bedrijf is. 'We zijn een internationale verzekeringsgroep, die wellicht meer geïntegreerd functioneert dan sommige hiërarchisch gestructureerde sectorgenoten', antwoordde CEO Bart De Smet daar in 2015 op.

Hoe verankeren?

Volgens sommigen hoeven we geen energie te stoppen in de vorige twee vragen, omdat Ageas in de praktijk nog moeilijk te verankeren valt. Het aandeelhouderschap is versplinterd en erg internationaal. Er is geen dominante aandeelhouder, of een pact van aandeelhouders zoals bij KBC.

De grootste aandeelhouders zijn het Chinese Ping An (5,17%), het Amerikaanse BlackRock (5,11%), het Britse Schroders (4,88%) en het Chinese Fosun (3,01%). Mochten Ping An en Fosun samenspannen - waar overigens geen indicatie voor is - ontstaat een Chinese leidende aandeelhouder met 8,18 procent van de aandelen. Van een Belgische locomotief in het aandeelhouderschap is dus geen sprake. Amerikaanse en Britse partijen zijn goed voor meer dan de helft van het kapitaal bij institutionelen, tegenover 15 procent voor Belgische investeerders.

Belgische particuliere investeerders vormen weliswaar een belangrijk deel van het resterende aandeelhouderschap, maar zijn niet georganiseerd.

Als er al een verdedigingswal op te trekken valt, zal dat dus via de politiek of de toezichthouder moeten gebeuren. KBC Securities zegt dat 'er toch enige politieke terughoudendheid kan zijn voor een regelrechte overname'.