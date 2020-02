Verkoop Belgische bank weegt op cijfers AXA

Op het eerste gezicht kon Thomas Buberl, de CEO van AXA, schitterende cijfers voorleggen: de nettowinst steeg met 80 procent naar 3,86 miljard euro. Toch was het aandeel AXA met een daling van 3,5 procent een van de grootste verliezers in de Parijse CAC40-beursindex. Een fors herstel van de winst algemeen verwacht, nadat het resultaat in 2018 bijna door drie was gedeeld. Analisten hadden gemiddeld op 4,36 miljard euro gerekend, een half miljard meer.