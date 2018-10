Vermogensbeheerder Merit Capital neemt Weghsteen over

Het leeuwendeel van de Brugse vermogensbeheerder belandt bij de Antwerpse sectorgenoot Merit Capital.

De Nationale Bank had Weghsteen onlangs aan de ketting gelegd en alle bevoegdheden van het management overgenomen.

Een verrassing woensdag in de sector van de vermogensbeheerders: het Antwerpse Merit Capital, dat zelf nog niet zo lang geleden de opdracht kreeg van de Nationale Bank om orde op zaken te stellen en een overnemer te zoeken, legt de hand op de gereglementeerde activiteiten van het Brugse Weghsteen. Die speler werd door de Nationale Bank, als toezichthouder voor de sector, onlangs eveneens verplicht om zich in de etalage te plaatsen.

Dat ging eerst gepaard met de aanstelling van een speciaal commissaris, maar omdat er problemen bleven bij Weghsteen en mogelijk ook wegens onregelmatigheden schoof de Nationale Bank de leiding van de vermogensbeheerder vorige week aan de kant en nam de commissaris het roer helemaal in handen.

Het was uitkijken naar wie Weghsteen in handen zou krijgen. Eerder was sprake van het Brusselse Leleux Associated Brokers als een van de gegadigden. Ook andere namen circuleerden in de sector.

Voorwaarde

Maar woensdagavond meldde Merit Capital verrassend in een persbericht, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de goedkeuring van de Nationale Bank, een overeenkomst met Weghsteen 'betreffende de overdracht van de gereglementeerde activiteiten van deze laatste'. Daardoor zal het beheerde kapitaal bij Merit in een klap stijgen van 1,1 naar 1,6 miljard euro.

Het is opvallend dat de deal al wordt gemeld zonder fiat van de toezichthouder, al is die wel reeds ingelicht. Volgens onze informatie werd de overeenkomst pas woensdagochtend in alle vroegte getekend. Dat Merit nu al met het nieuws naar buiten komt gebeurt om het klantenbestand van Weghsteen te stabiliseren. Door de perikelen zag het bedrijf immers klanten vertrekken.

Merit krijgt het leeuwendeel van Weghsteen, maar niet alles, in handen. Concreet gaat het om de activiteiten waar beheerde activa mee verbonden zijn: het vermogensbeheer en het veel kleinere fondsenbeheer. De rol van Weghsteen als tussenschakel voor private en publieke plaatsingen en die van family office maakt geen deel uit van de transactie.

Britten

De stap van Merit volgt slechts twee maanden na de intrede van het Britse Duet in het kapitaal van de Antwerpse speler. Die verwierf een belang van 51 procent. De rest van de aandelen zit bij de bekende paardenarts Leopold De Backer, de vader van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD), en de Nederlandse miljonair Jan Tops. Tot de gewezen aandeelhouders hoort Open VLD-kopstuk Karel De Gucht.

Volgens het persbericht maakt de strategische transactie rond Weghsteen deel uit van de visie van Merit Capital om zijn groeiplan te realiseren 'op basis van organische en externe groei, en om zichzelf te positioneren als een vooraanstaand wealth management-platform'.

Volgens Henry Gabay, de medeoprichter van Duet en voorzitter van Merit Capital is het duidelijk dat verdere consolidatie in de industrie zal plaatsvinden en dat Merit Capital 'hierin goed gepositioneerd is om een leidende rol te spelen'.