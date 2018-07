Vermogenshuis Merit Capital dringt rode cijfers fors terug

De Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital duikt in 2017 0,4 miljoen euro in het rood, aanzienlijk minder dan in 2016. Het tekort komt vooral van uitzonderlijke kosten.

Merit Capital, dat behalve in Antwerpen kantoren heeft in Sint-Martens-Latem, Kortrijk, Leuven en Hasselt, is een relatief kleine speler in de druk bevolkte wereld van de Belgische vermogenshuizen. Het heeft ruim 1,1 miljard euro onder beheer.

Toch kwam Merit Capital de voorbije jaren vaak in het nieuws. Dat komt onder meer door de aanhoudende geldnood, waardoor een resem kapitaalverhogingen nodig waren. De Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector, dwong Merit zelfs een nieuwe aandeelhouder aan te trekken.

Eerder deze maand raakte bekend dat die gevonden is: Duet Group stapt in het kapitaal. De Britse sectorgenoot verwerft een belang van 51 procent, staat in de jaarrekening van Merit Capital.

Het bedrijf loopt ook in de kijker met de vele bekende namen in het aandeelhouderschap, zoals Open VLD-politicus Karel De Gucht, de paardenarts Leo De Backer (de vader van Open VLD-staatssecretaris Philippe De Backer) en de Nederlandse miljonair Jan Tops. Door de vele banden met Open VLD wordt Merit ook wel eens ‘het blauwe fabriekje’ genoemd.

Operationeel zonder verlies

Merit is zijn financiële situatie aan het rechttrekken, mede onder impuls van de Nationale Bank en de FSMA, de andere financieeltoezichthouder in België. Dat rendeert. Het nettoverlies is vorig jaar teruggedrongen van 1,4 naar 0,4 miljoen euro.

Het vermogenshuis torst een gecumuleerd verlies van ruim 11 miljoen euro. 7,7 miljoen daarvan is fiscaal recupereerbaar.

Het rode cijfer is grotendeels toe te schrijven aan uitzonderlijke kosten om Merit weer gezond te maken en om een nieuwe aandeelhouder aan te trekken. Operationeel draait het bedrijf zo goed als zonder verlies. Voor dit jaar gaat het management uit van een tekort van amper 37.000 euro. Het rechttrekken van Merit is dus grotendeels achter de rug. De vele aanbevelingen van de Nationale Bank, de FSMA en een interne audit zijn uitgevoerd.

Het vermogenshuis torst wel nog een gecumuleerd verlies van ruim 11 miljoen euro, vooral door de dure en mislukte pogingen om in Luxemburg en Nederland voet aan de grond te krijgen. Daar staat tegenover dat 7,7 miljoen daarvan fiscaal kan worden gerecupereerd als er weer winst wordt geboekt. Mogelijk zal Duet een deel van de verliezen aanzuiveren met vers geld.

Gevarenzone

De cijfers zitten voorlopig nog in de gevarenzone van de vennootschapswetgeving omdat het eigen vermogen te laag is. Maar gesterkt door het aantreden van Duet zijn de bestuurders van oordeel dat de activiteiten kunnen worden voortgezet. De algemene vergadering stemde daar vorige maand mee in.

De jaarrekening van 2017 bevat nog ander goed nieuws. In maart 2018 wees de rechtbank van koophandel in Antwerpen de vordering tot schadevergoeding van een klant, een echtpaar, en hun vennootschap af. Beide vorderden ruim 2,6 miljoen euro omdat ze beweerden verkeerde producten in hun beleggingsportefeuilles te hebben. De eisers gingen in beroep tegen de uitspraak. Merit heeft geen provisie aangelegd.