Vermogensreus Robeco neemt geen nieuwe klanten meer aan in Nederland

Net nu beleggen razend populair is, ziet de Nederlandse vermogensbeheerder zich gedwongen een klantenstop in te voeren in eigen land. De groep, waarvan de fondsen ook in België populair zijn, riskeert een miljoenenboete omdat ze mogelijk de antiwitwaswetgeving overtrad.

De Nederlandse financieeltoezichthouder AFM dreigt Robeco een boete van 1,8 miljoen euro op te leggen als het zijn interne werking tegen eind dit jaar niet heeft bijgeschaafd, schrijft Het Financieele Dagblad dinsdag.

Volgens de krant overtrad de Rotterdamse vermogensbeheerder de antitwitwaswetgeving. Het zou steken hebben laten vallen bij het achterhalen van de identiteit van zijn klanten en de oorsprong van hun vermogen. Robeco zou ook de sanctiewet niet hebben gerespecteerd. Die bepaalt dat beleggingsinstellingen moeten nagaan of de investeringen die ze aanbieden niet in strijd zijn met internationale sancties.

Volgens Robeco zijn er geen aanwijzingen dat effectief rekeningen zijn misbruikt om tegoeden wit te wassen of om terrorisme te financieren.

Uit voorzorg heeft de financiële groep wel besloten vanaf 1 februari geen nieuwe klanten te aanvaarden in Nederland. De klantenstop kwam er dus niet op vraag van de financieeltoezichthouder.

Bij Robeco benadrukt een woordvoerster dat de stop enkel is ingevoerd voor particuliere klanten die actief zijn via het platform robeco.nl. Voor de Belgische klanten - de fondsen van Robeco zijn ook populair in ons land - verandert er niets. Robeco verdeelt zijn producten in België via lokale partners - denk aan banken en andere vermogenshuizen en niet rechtstreeks. Het zijn die partners die instaan voor de screening van de klanten.

Opgevoerde strijd

De extra eisen die Robeco worden opgelegd zetten in de verf hoezeer financieeltoezichthouders de strijd tegen witwassen opvoeren. In Nederland ging de bal ruim twee jaar geleden aan het rollen toen ING een megaschikking trof om vervolging in enkele witwaszaken af te kopen. Sindsdien werd ook ABN AMRO in het vizier genomen.