Veroordeeld Keyware ziet omzet stagneren

Na vier jaar van omzetstijgingen en winstgroei moet de leverancier van betaaldiensten Keyware tegenvallende cijfers presenteren. Een provisie voor de boete van 750.000 euro vindt het niet nodig.

Ondanks twee overnames bleef de omzet van Keyware vorig jaar stabiel op 18,7 miljoen euro. Dat heeft alles te maken met de terugvallende inkomsten uit de verhuur en de verkoop van betaalautomaten aan onder meer winkeliers en horeca. Die viel terug met 24 procent, deels door meer contracten van kortere duur en de verlaging van de verhuurprijs. De toename van de inkomsten uit transacties met 1,9 procent kon deze terugval niet compenseren. Het waren vooral de overnames van de twee fintechbedrijven EasyOrder en Magellan, goed voor een extra omzet van 1,56 miljoen euro die de omzet overeind hielden.

750.000 In eerste aanleg werd Keyware veroordeeld tot boete van 750.000 euro wegens valsheid in geschrifte en oplichting. Het ging daartegen in beroep.

Het zijn echter vooral de winstcijfers die de wenkbrauwen doen fronsen. De brutobedrijfswinst (ebitda) viel met 28 procent terug, tot 3,7 miljoen euro. Van de bedrijfswinst (ebit) blijft nog maar goed een derde over. Voor die forse daling worden de integratiekosten van de overnames verantwoordelijk gehouden. Dat van die brutowinst ook netto nog maar een derde overblijft van die van 2016 heeft volgens Keyware te maken met de afschrijvingen van de overnames. Met EasyOrder en Magellan wil Keyware evolueren van een dienstenbedrijf naar een softwarespeler in de financiële technologie.

Lijk

Keyware heeft nog altijd een lijk van 750.000 euro in de kast zitten. Het werd in december 2016 door de correctionele rechtbank in Brussel veroordeeld voor valsheid in geschrifte en oplichting.

Het bedrijf werd aangeklaagd door een honderdtal misnoegde ondernemers die via kmo-organisatie Unizo naar de rechter waren gestapt. Ze betichtten Keyware van wurgcontracten van vijf jaar voor betaalterminals en torenhoge verbrekingsvergoedingen van 500 tot 750 euro per geval. Als vervolgens de terminal niet binnen drie dagen bij Keyware was terugbezorgd, volgde een extra factuur van 1.000 euro, exclusief BTW. Ook klaagden de handelaars dat Keyware-verkopers zich voordeden als vertegenwoordigers van het rivaliserende Worldline.

Dat leverde een correctionele veroordeling met een boete van 720.000 euro op. Verder moet Keyware burgerlijke partijen schadevergoedingen van 1 tot bijna 2.000 euro betalen ter compensatie van de wanpraktijken. In totaal kost de veroordeling Keyware 750.000 euro. Zowel Keyware als het Openbaar Ministerie is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Geen provisie

Ondanks de veroordeling voor oplichting en valsheid in geschrifte heeft Keyware geen voorziening aangelegd voor de boete en de schadevergoedingen. Keyware vindt dat de veroordeling een ‘voorwaardelijke verplichting’ inhoudt en dat er daarom geen provisie hoeft te worden gemaakt.