Vertraging dreigt voor uitkering Fortis-claims

Ageas heeft veel meer claims dan verwacht ontvangen van gedupeerde Fortis-aandeelhouders die recht hebben op een schadevergoeding. Daardoor rijst de vraag of die beleggers langer op hun geld moeten wachten.

De monsterschikking die Ageas vorig jaar bereikte om een belangrijke brok puin weg te werken uit zijn Fortis-verleden, lijkt zo het slachtoffer van zijn eigen succes te worden. Vorige zomer zette een rechtbank in Amsterdam het licht op groen voor een regeling waarbij gedupeerde Fortis-aandeelhouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak konden maken op een schadevergoeding voor de implosie van de Belgisch-Nederlandse financiële reus.

Als wettelijke erfgenaam van Fortis trok de beursgenoteerde verzekeraar Ageas toen 1,3 miljard euro uit voor die schadevergoeding. Ageas trof de schikking met vier organisaties: Deminor uit ons land en de Nederlandse organisaties VEB, Stichting FortisEffect en SICAF. Daarna sloten de advocaten Geert Lenssens en Laurent Arnauts met hun cliënten en de intussen overleden Nederlandse miljardair Dik Wessels zich daarbij aan.

Deadline 28 juli

270.000 Ingediende claims Ageas zou tot dusver 270.000 claims van gedupeerde Fortis-beleggers hebben ontvangen.

Gedupeerde aandeelhouders hebben nog tot 28 juli om zich aan te melden om aanspraak te maken op een schadevergoeding. Het aantal personen dat zich heeft aangemeld ligt al een tijdje boven de verwachting. Oorspronkelijk rekende Ageas op 200.000 dossiers.

Midden mei, bij de presentatie van Ageas' eerstekwartaalcijfers liet topman Bart De Smet verstaan dat de verzekeraar al 266.000 claims had ontvangen. Intussen staat de teller op 270.000. Een pak meer dan gepland dus, al had de topman eerder al laten uitschijnen dat de bedragen die werden geclaimd lager uitkwamen dan verwacht.

Zenuwachtige beleggers

Toch maakt de aanhoudende stroom aan claims beleggersorganisaties zenuwachtig. De VEB en de Stichting Consumentenclaim waarschuwen er in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad voor dat de verwerking van alle claims meer tijd in beslag zal nemen. Bovendien riskeert de koek van 1,3 miljard euro over een veel groter aantal personen te moeten worden verdeeld, waardoor gedupeerde aandeelhouders dus minder dreigen te ontvangen dan ze hadden verwacht.

'Door het hogere aantal ingediende claims is inderdaad meer tijd nodig om alle dossiers te behandelen', reageert Ageas-woordvoerder Michaël Vandenbergen. 'Computershare, het Amerikaanse bedrijf dat is aangesteld voor de verwerking en dat onafhankelijk werkt van ons, heeft extra capaciteit toegevoegd om dat op te vangen. Wanneer alles is afgehandeld, is moeilijk te voorspellen, maar het is wel zeker dat gedupeerde aandeelhouders die recht hebben op een schadevergoeding effectief uitbetaald worden.'

Geschillencommissie

Of die uitbetaling effectief lager uitvalt dan gepland, valt voorlopig moeilijk in te schatten. Een recente beslissing door de Geschillencommissie, die voor deze Fortis-schikking werd opgericht, kan wel nadelig zijn. De kleine Antwerpse private bank Van de Put was naar de commissie gestapt omdat een aantal gedupeerde klanten dat over een partnerrekening beschikte het niet eens was met de manier waarop Computershare hun vergoeding berekende.

Wie recht heeft op een schadevergoeding wordt sowieso uitbetaald. Michaël Vandenbergen woordvoerder Ageas

De Geschillencommissie gaf hen gelijk, maar dat betekent ook dat Computershare extra gegevens moet opvragen van andere gedupeerde klanten die over een gelijkaardige partnerrekening beschikten. Dat extra huiswerk kost opnieuw tijd en kan er ook mee toe leiden dat de uitgekeerde bedragen lager uitvallen.