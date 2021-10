Verzekeraar Athora verstevigt voetafdruk in België

Met die aankoop heeft Athora zijn eerste grote deal beet sinds de groep twee jaar geleden de Belgische verzekeringsmarkt betrad. Athora, een groep met hoofdzetel in Bermuda, nam in januari 2019 sectorgenoot Generali Belgium over voor ruim een half miljard euro.

Met een marktaandeel van iets meer dan 1 procent is de groep, intussen omgedoopt tot Athora Belgium , het nummer 15 in de sector. Maar Athora maakte er geen geheim van op termijn te willen groeien op de Belgische verzekeringsmarkt. De focus ligt daarbij op traditionele spaar- en pensioenproducten. Daarom verkocht Athora eind 2019 al zijn portefeuille schadeverzekeringen aan branchegenoot Baloise.

Ondertussen zet moedergroep Athora ook elders in Europa haar expansie verder. Eind september raakte bekend dat ze de Italiaanse levensverzekeraar Amissima Vita overneemt, meteen de eerste overname van Athora in Italië. De groep kocht de Italiaanse verzekeraar van geen onbekenden. Amissima Vita was in handen van de Amerikaanse private-equityreus Apollo Global Management, en die is ook minderheidsaandeelhouder van Athora.