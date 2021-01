Verzekeraar Baloise brengt autoleningen aan de man

Vroom.be, de zoekertjessite die vorig jaar werd overgenomen door de verzekeraar Baloise, biedt via een deal met het kredietplatform Mozzeno vanaf nu ook autoleningen af aan. Zoekertjes- en vergelijkingssites worden steeds meer het favoriete speelterrein voor verzekeraars.

Ruim zes maanden nadat Mobly, het mobiliteitsplatform van Baloise, Vroom.be heeft overgenomen van De Standaard-uitgever Mediahuis, schakelt de verzekeraar een versnelling hoger met de zoekertjessite. Bezoekers die via Vroom.be een tweedehandswagen willen kopen, kunnen daar voortaan ook een lening voor afsluiten zonder eerst bij een bank of andere financiële instelling te moeten passeren.

Om dat aanbod mogelijk te maken sloot Mobly een samenwerkingsakkoord met Mozzeno, een Belgisch kredietplatform waar gebruikers indirect geld kunnen uitlenen aan elkaar als ze een auto willen kopen of een woning renoveren. Dat doet Mozzeno door ‘notes’ uit te geven, financieringsinstrumenten die gelinkt zijn aan de projecten van kredietnemers en waarin andere beleggers kunnen investeren. Sinds september is Federale Verzekering een van de aandeelhouders van Mozzeno.

3,4% Voor wie op Vroom.be een autolening afsluit, bedraagt de minimumrentevoet 3,4 procent.

Door de samenwerking kunnen bezoekers van Vroom.be in 24 uur volledig digitaal een autolening afsluiten via Mozzeno. Hoeveel de rente op dat krediet bedraagt, wordt mee bepaald door een algoritme dat het profiel van de kredietnemer screent. De minimumrentevoet bedraagt 3,4 procent en klanten kunnen tot 110 procent van de aankoopprijs lenen.

Voorlopig werken Mobly en Mozzeno enkel samen voor autoleningen, maar de Baloise-dochter laat verstaan dat ze de kredietoplossing ook voor andere producten op haar platform wil aanbieden.

Nieuw verkoopkanaal

De deal van Mobly en Mozzeno zet nog eens in de verf hoe verzekeraars en makelaars zoekertjes- en vergelijkingssites beschouwen als een nieuw kanaal om hun producten aan de man te brengen. Dat is ook de redenering achter Independer, de vergelijkingssite voor autopolissen waarmee DPG Media - de uitgever van Het Laatste Nieuws - eerder deze maand uitpakte in ons land. Ook Mediahuis en de Antwerpse verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits besloten afgelopen herfst samen digitaal verzekeringen te verkopen.

‘Die samenwerkingen passen in een internationale trend waarbij verzekeraars hun aanbod meer willen integreren in diensten van andere spelers,’ legt Nicolas Georlette, verzekeringsexpert van de consultant Deloitte, uit.

‘Het is de bedoeling er bij te zijn van in het begin, zodra de klant een product heeft gekocht. Nieuwe digitale spelers, zoals het Brusselse Qover, doen dat al door hun verzekeringsoplossingen aan te bieden via een vastgoedsite als Immoweb, of door samen te werken met de fabrikant van elektrische fietsen Cowboy. Ook de traditionelere spelers in de sector omarmen dat model nu. De coronacrisis, die de digitalisering een stevige duw in de rug heeft gegeven, heeft die trend alleen maar versneld.’

Makelaars worden hier al 15 jaar dood verklaard, maar ze zijn er nog altijd. Nicolas Georlette Verzekeringsexpert consultant Deloitte

In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn zoekertjessites een van de meest gebruikte kanalen geworden om een geschikte polis te vinden. Zal dat ook gebeuren in ons land, waar helft van de verzekeringen vandaag via makelaars wordt verkocht? Georlette denkt van niet.