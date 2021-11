Verzekeraar Baloise koopt makelaar voor syndici

Met de overname van het makelaarskantoor B'Cover zet de verzekeraar Baloise nog nadrukkelijker in op de kantoor- en appartementenmarkt in ons land.

Met B'Cover koopt Baloise, de vijfde grootste verzekeraar van het land, een bekende naam onder beheerders en eigenaars van kantoren en appartementen in Vlaanderen. Hoeveel Baloise op tafel legt voor het van oorsprong Limburgse bedrijf wordt niet bekendgemaakt.

Die kloppen almaar vaker bij de makelaar aan voor een totaalpakket van alle noodzakelijke verzekeringen. Naast een brandverzekering hebben syndici en eigenaars van kantoorgebouwen vaak ook nood aan bijkomende aansprakelijkheidsverzekeringen of aan polissen om zich in te dekken tegen schade bij verbouwingen.

De overname van B'Cover past perfect in onze strategie om een ecosysteem rond wonen uit te bouwen.

'B'Cover verzekert 4.300 gebouwen, waarvan het merendeel in Vlaanderen', zegt Bert Kathagen, directeur partnerships bij Baloise. 'Wij willen nu verder inzetten op Brussel en Wallonië en van ons netwerk gebruikmaken om de producten van B'Cover daar nog meer te verdelen.'

Positie verstevigen

Baloise is al een tijd volop aan het investeren in projecten waarmee het zijn positie op de Belgische vastgoedmarkt kan verstevigen. Begin vorig jaar stapte Baloise in Keypoint, een start-up die zich profileert als de digitale assistent van de syndicus.