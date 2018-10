Verzekeraar Baloise lanceert gezondheidsplatform

De Belgische tak van de Zwitserse groep werpt zich nu ook op als gezondheidsmaatschappij. Zijn nieuw initiatief B-Tonic start met het lichamelijk welzijn en wil in een volgende fase eveneens de mentale gezondheid bevorderen.

De tijd is voorbij dat verzekeraars enkel polissen afsloten om hun klanten te beschermen tegen schade of financieel een duw in de rug te geven, bijvoorbeeld door te sparen voor een aanvullend pensioen. Ze ontpoppen zich almaar meer als brede dienstenleveranciers, al was het maar omdat hun klanten dat vragen.

Zo lanceerde Belfius Insurance eerder deze maand Jaimy, een digitaal platform dat klanten moet helpen sneller een vakman zoals een loodgieter of schilder te vinden. Marktleider AG Insurance kondigde dan weer een nieuwe dienst aan om ervoor te zorgen dat mensen minder snel naar een rusthuis moeten door extra bijstand en begeleiding te verlenen.

Ageas, het moederbedrijf van AG Insurance, wil vaker uitpakken met dat soort nieuwigheden. ‘Als we bij onze klanten een woweffect willen creëren, moeten we verder kijken dan louter verzekeren’, zei CEO Bart De Smet daarover in september.

Coach

Baloise Insurance, het nummer acht op de Belgische verzekeringsmarkt, laat zich niet onbetuigd. Enkele dagen nadat de verzekeraar uitpakte met een primeur door het transport van medicatie, stalen en bloedproducten via drone te verzekeren, lanceert hij B-Tonic. Dat is een digitaal platform waar een coach je een fysiek of mentaal doel op maat helpt behalen.

Het bedrijf wil daarmee inspelen op de vaststelling dat veel Belgen wel meer willen bewegen, maar niet altijd de motivatie vinden om dat te doen. Een op de drie Belgen wil daarom een coach die hen kan motiveren, leert een onderzoek van Baloise bij 900 landgenoten. In de leeftijdscategorie met veel jonge ouders zegt zelfs de helft daar nood aan te hebben.

Op B-Tonic kan je samen met een coach een persoonlijke uitdaging op maat kiezen, zoals deelnemen aan een loopwedstrijd, leniger worden of wat kilo’s verliezen. In een tweede stap is het mogelijk om door een fitheidstest je conditie in kaart te brengen. Om ten slotte een persoonlijk trainingsplan voorgeschoteld te krijgen.

Energy Lab

Baloise werkt daarvoor samen met Energy Lab, het bedrijf van de bekende topsportcoach en auteur Paul Van Den Bosch. Energy Lab heeft gerenommeerde namen in huis als Evi Van Acker, de gewezen topzeilster.

Met het initiatief wil Baloise duidelijk maken dat het als verzekeraar ook de gezondheid van zijn klanten beschouwt als een te beschermen dierbaar bezit. ‘We willen de Belg helpen om zich beter in zijn vel te laten voelen. Daarom focussen we op welzijn en fitheid van lichaam en geest’, zegt Joris Smeulders van Baloise.