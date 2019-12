Verzekeraar Callant steekt met nieuwe overname digitaal tandje bij

Van boekhouder tot makelaar

De West-Vlaming Peter Callant (53) heeft er een steile carrière opzitten. Van boekhouder, verzekeringsmakelaar en bankagent werkte hij zich in 28 jaar op tot een van de grootste tien verzekeringsmakelaars van het land. De groei verliep onder meer via tal van akkoorden met de sportwereld. Sinds hij besloot tegen overgewicht te vechten, is Callant een bewegingsfanaat. Hij werd pas echt bekend in 2018 toen hij Marc Coucke uitkocht als eigenaar van de voetbalclub KV Oostende. Intussen is Callant geen aandeelhouder meer van de eersteklasser.