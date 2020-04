Verzekeraar Corona Direct schat 4 miljoen aan premies terug te moeten storten

‘We verwachten dat we 4,1 miljoen euro zullen terugstorten aan de klanten met een kilometerverzekering', zegt Blaton. 130.000 à 140.000 wagens zijn verzekerd bij Corona Direct, in driekwart van de gevallen gaat het om een kilometerpolis.‘Hoeveel iedere klant zal teruggestort krijgen, hangt af niet alleen af van het aantal gereden kilometers. Ook welke polis die persoon specifiek heeft afgesloten - omnium of niet? - speelt een rol’, legt ze uit. ‘Soms krijgt iemand 150 euro teruggestort, in andere gevallen zal dat 40 euro zijn.’

’Blaton kwam pas in februari officieel aan het hoofd van Corona Direct. Een maand later barstte de crisis rond het virus los. De omstandigheden zijn sowieso loodzwaar voor ieder bedrijf, maar zijn de zaken niet nog een tikkeltje erger als je bedrijf ook nog eens ‘Corona’ in zijn merknaam draagt? ‘Bij het begin van de crisis merkten we dat heel veel mensen naar onze site surften’, vertelt Blaton. ‘Dat bleken vooral mensen te zijn die op zoek waren naar informatie over het virus. Om hen van dienst te zijn hebben we een link naar de infopagina’s van de overheid op onze site geplaatst. Maar er blijken ook 126 mensen in België rond te lopen die de naam Corona dragen. En je hebt een bier met dezelfde merknaam. Dit is niet het moment om te beginnen nadenken over onze bedrijfsnaam.’