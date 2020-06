Verzekeraar spoort verborgen gebreken van woning op

Verzekeraar Baloise Insurance stopt geld in de start-up Immopass. Die speurt problemen op in woningen, van vocht in de kelder tot asbest.

Veel verzekeraars zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen omdat ze vrezen dat de klassieke activiteit van verzekeren en schade uitbetalen onder druk komt. 'We willen klanten totaaloplossingen aanbieden. Verzekeringen zijn niet meer voldoende; er zijn ook andere diensten nodig', zegt gedelegeerd bestuurder Noël Pauwels, die verantwoordelijk is voor de schadeverzekeringen bij Baloise Insurance.

De marktleider AG Insurance kwam eerder op de proppen met de thuiszorgservice Phil at Home en bouwt met Touring en BNP Paribas Fortis aan een app die verschillende mobiliteitsdiensten combineert. De bank-verzekeraar Belfius lanceerde de klusjesdienst Jaimy en stapte in de zoekertjessite Immovlan.

27% Belang Baloise Baloise Insurance legt 0,5 miljoen euro op tafel voor een belang in vastgoedstarter Immopass.

Baloise van zijn kant zet nu sterk in op diensten voor syndici, een groep die volgens de verzekeraar ondersteuning kan gebruiken. 'We bouwen met gespecialiseerde partners en verzekeringsmakelaars een ecosysteem voor beheerders van appartementen', zegt Pauwels. Eerder dit jaar stopte Baloise 0,8 miljoen euro in Keypoint, een digitale schadebeheerder met een herstelnetwerk. Nu volgt een investering van 0,5 miljoen euro in de start-up Immopass, goed voor een belang van 27 procent.

Audit

Immopass doet de technische controle van gebouwen: een architect spoort ter plaatse problemen en verborgen gebreken op. Tijdens die audit bekijkt het de staat van het gebouw op 80 punten, van lekken in de dakgoot tot de aanwezigheid van asbest. 'Het rapport raamt ook de kosten van de herstellingen en stelt een timing voor', zegt Liesbeth Laureys, directeur strategische projecten bij Baloise.

Baloise, dat recent Fidea en de schadetak van Athora overnam, doet zelf voorlopig niets met die audit. 'We werken preventief. Het is in het belang van de eigenaar die zaken aan te pakken, om de waarde en de kwaliteit van de woning te beschermen en onverwachte kosten te vermijden', zegt Pauwels.

Er is dan ook geen impact op de verzekeringspremie, maar in de toekomst zijn er mogelijkheden om verder te gaan, zegt hij. 'Als gebouwen in zeer goede staat zijn, kunnen we bepaalde voordelen toekennen.' Hij wijst erop dat de dienst later ook kan worden aangeboden aan particulieren.