Verzekeraar van de kerk afgeperst door cybercriminelen

IC Verzekeringen is niet ingegaan op de eis van 4 miljoen euro losgeld.

IC Verzekeringen, de verzekeringsmakelaar van de katholieke kerk en de gelieerde instellingen als scholen en ziekenhuizen, is eind vorig jaar afgeperst door cybercriminelen. Wie de website van het bedrijf bezoekt, komt terecht op een tijdelijke pagina die gewag maakt van technische problemen.

Of de datum cynisch bedoeld is, is niet geweten, maar op kerstavond werd de verzekeringsmakelaar slachtoffer van cybercriminelen die gegevens vergrendelden. Ze eisten eerst 2 miljoen euro en later 4 miljoen euro losgeld.

De makelaar ging daar principieel niet op in en waarschuwde de bevoegde autoriteiten. 'Omdat het onderzoek afgesloten is, willen we zo transparant mogelijk omgaan met dit incident', zegt directeur Michel Höftmann aan Belga. 'Samen met de experten hebben we alle veiligheidsmaatregelen van onze IT-systemen verhoogd, zodat zo'n situatie in de toekomst maximaal vermeden wordt.' Höftmann heeft geen aanwijzing dat klantendata zijn gestolen.

Duitse oprichter

IC Verzekeringen is een buitenbeetje in de verzekeringssector. De makelaar werd in 2010 opgericht door de Duitse verzekeraar Ecclesia als 'verzekeringsmakelaar voor de katholieke kerk en instellingen, organisaties of verenigingen en hun leden die verbonden met de kerk verbonden zijn'.

Volgens de jongste jaarrekeningen is IC Verzekeringen, soms ook Interdiocesaan Centrum genoemd, verlieslatend. In 2018 werd 0,6 miljoen euro verlies geboekt op een omzet van 9 miljoen euro. Het jaar voordien was er 0,3 miljoen euro verlies op een gelijkaardige omzet. De niet zo rooskleurige financiële toestand blijkt ook uit de betalingsachterstand van 0,5 miljoen euro die IC Verzekeringen had bij de Rijks­dienst voor So­ci­a­le Ze­ker­heid (RSZ).

Cijfers voor 2019 zijn er nog niet, maar veel verbetering werd niet verwacht. In het voorjaar meldde het bedrijf dat het in 2019 uitging van een verlies, omdat 'veel geïnvesteerd zal worden in personeel en IT', klonk het in het jaarverslag.

