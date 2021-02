Verzekeraar van de voetbalbond verkocht

De verzekeringsreus Arch Capital uit Bermuda wordt eigenaar van de Belgische specialist in verzekeringen voor sporters Arena. Die dekt ruim 1,4 miljoen sportende landgenoten.

Samen met Ethias domineert Arena de markt voor sportverzekeringen in ons land. Het Brusselse bedrijf voorziet in verzekeringen die sportfederaties hun leden aanbieden. De klantenportefeuille van Arena bestaat naast de voetbalbond KBVB uit nog ruim honderd andere federaties, van duikers tot parachutisten.

In totaal 1,4 miljoen Belgen zijn er verzekerd. De meest gangbare polissen dekken lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Rechtsbijstand of reisbijstand worden genomen als optie bij bijvoorbeeld buitenlandse stages of wedstrijden.

Na de overname blijft algemeen directer Eddy Van Den Bosch aan het roer bij het Brusselse team. Voor de verzekerde klanten verandert er niets. Mogelijk kunnen ze in de toekomst rekenen op een breder productgamma nu Arena, zelf geen verzekeringsmaatschappij maar een gevolmachtigde onderschrijvingsagent, toegang zal hebben tot een groter netwerk van verzekeringsmaatschappijen.

Arena wordt gekocht door de Nederlandse nichespeler Castel Underwriting, onder meer actief in scheepvaartverzekeringen. Castel is via een waaier aan tussenstructuren in handen van de verzekeringsgigant Arch Capital uit Bermuda, een grote speler in hypotheekverzekeringen. Over de transactie worden geen details bekendgemaakt.