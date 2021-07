Verzekeraars: 'Dit zijn oorlogstaferelen'

De totale financiële impact van het noodweer wordt pas binnen enkele dagen duidelijk, maar nu al staat het voor verzekeraars vast dat de aangerichte schade tot de grootste van de afgelopen jaren zal behoren. 'Op dit moment kunnen we niet meer doen dan mensen te zeggen hoe ze hun woning nog kunnen beschermen.'

Volgens de Belgische verzekeraars is het op dit moment nog veel te vroeg om in te schatten hoe ver de financiële schade zal oplopen van de extreme regen in het oosten en zuidoosten van het land. 'Voor onze experts is het vaak zelfs onmogelijk om op het terrein te geraken', zegt Serge Jacobs, de woordvoerder van Ethias. 'Zij spreken van oorlogstaferelen.' De hoofdzetel van Ethias in Luik is donderdag trouwens volledig dicht omdat het risico bestaat dat het gebouw onder water komt te staan als de Maas overstroomt.

Nu al staat vast dat de financiële schade ettelijke tientallen miljoenen zal bedragen. Gianni De Muynck Woordvoerder AXA Belgium

'We hebben al honderden aangiftes gekregen en krijgen tientallen telefoontjes per uur', vervolgt Jacobs. 'Maar we verwachten dat de meeste klanten ons pas later zullen contacteren. Mensen zijn nu vooral op zoek naar hulp of proberen hun woning in de mate van het mogelijke te beschermen. Ook voor bedrijven en openbare gebouwen, denk bijvoorbeeld aan een sporthal, zal pas later een aangifte worden gedaan.'

Volgens Jacobs staat het sowieso vast dat de aangerichte schade tot de grootste van de voorbije jaren zal behoren. 'Onze mensen zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben gezien.'

Brandverzekering

Gelijkaardige geluiden vallen te horen bij AG Insurance en AXA Belgium. Ook daar hebben de expertenteams de grootste moeite om de getroffen regio's te bereiken. 'Het is te vroeg om in te schatten hoe groot de schade zal zijn. Maar nu al staat vast dat het om ettelijke tientallen miljoenen zal gaan', zegt AXA-woordvoerder Gianni De Muynck.

We krijgen heel veel telefoons binnen van mensen die ten einde raad zijn. Gerrit Feyaerts Woordvoerder AG Insurance.

Net als stormschade wordt ook de schade door dit soort extreme regenweer gedekt door de brandverzekering. Maar verzekeringsexperts kunnen de financiële impact pas berekenen als het water is weggetrokken, wat nog enkele dagen kan duren.