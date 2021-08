Verzekeraars betalen fors groter deel van schade overstromingen

Ruim 590 miljoen euro aan schade door de overstromingen in juli zal door de verzekeringssector zelf gedragen worden. Assuralia en de Waalse overheid bereikten een akkoord om het wettelijke plafond van ruim 320 miljoen euro daarover op te trekken.

De voorbije dagen en nachten werd hard onderhandeld over de verdeling van de schadelast van de zware overstromingen die vooral in de Waalse Vesdervallei een spoor van vernieling achterlieten. De totale schadelast zal pas binnen enkele weken duidelijk zijn, wanneer de meeste dossier verwerkt zijn, maar momenteel wordt de schade bij gezinnen die verzekerd zijn geschat op 1,3 tot 1,7 miljard euro.

Het is de eerste keer dat ons land met dergelijke torenhoge schadefactuur voor natuurrampen wordt geconfronteerd. Het Waalse gewest vroeg dat de verzekeringssector in deze uitzonderlijke omstandigheden een extra bijdrage zou doen in de kosten. Afgelopen nacht is daarover een akkoord bereikt, vernam de redactie.

Er is afgesproken dat de verzekeringsmaatschappijen tot iets meer dan 590 miljoen euro schade in Wallonië zullen uitbetalen. Dat is meer dan de 320 miljoen euro volgens de huidige wetgeving. De bedragen boven de 590 miljoen euro zal de Waalse overheid voor haar rekening nemen. Waals minister-president Elio Di Rupo zal daarover straks communiceren.

Brandverzekering

De discussie ging over de dekking via de brandverzekering. Gezinnen met een brandverzekering zijn sinds midden de jaren 2000 wettelijk ook gedekt voor schade door natuurrampen als modderstromen en aardbevingen. Maar toen werd wel afgesproken om de uitbetaling door verzekeraars te plafonneren op ruim 350 miljoen euro. Door de staatshervorming verschoven de bevoegdheden rond dit dossier echter naar de gewesten. Bij deze ramp zou Wallonië moeten opdraaiden voor alle schade boven de 320 miljoen euro.

Di Rupo trok na de verwoestende overstromingen meteen aan de alarmbel omdat Wallonië de schade niet zelf kon dragen en in het verleden daarvoor geen buffer had aangelegd. Hij eiste naar verluidt een verdubbeling van het plafond waarboven de overheid de schade zou moeten vergoeden. Nu dat plafond is opgetrokken tot 590 miljoen euro, zal het Waalse gewest 270 miljoen euro minder zal moeten betalen. Maar de factuur die uiteindelijk nog bij Wallonië komt, blijft loodzwaar.

Of de verzekeraars hun grotere bijdrage zelf moeten ophoesten is niet duidelijk. Mogelijk kunnen zij daarvoor terecht bij herverzekeringsmaatschappijen. Het is ook afwachten of de sector en de overheid nieuwe akkoorden zullen sluiten rond de verdeling van de schade van latere natuurrampen. Door de klimaatveranderingen dreigt extreem weer voor meer schade te zorgden.

Rampenfondsen

Over de schade in Vlaanderen zijn nog geen cijfers bekend. Omdat de schadelast daar veel lager ligt én omdat de Vlaamse regering al provisies had aangelegd, zouden zich daar geen problemen stellen.