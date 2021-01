Verzekeraars gaan fraude te lijf met nieuwe databank

Georganiseerde fraude met autopolissen kost de Belgische verzekeraars jaarlijks 120 tot 240 miljoen euro. Met een centraal beheerde schadedatabank wil de sector dat bedrag aanzienlijk verlagen.

De nieuwe databank die de sectorvereniging Assuralia samen met de antifraudeorganisatie Alfa Belgium ontwikkelde, verzamelt vanaf februari alle gegevens van auto-ongevallen die worden aangegeven bij de Belgische verzekeraars.

'Bijna alle gegevens die op zo'n schadeaangifte staan, zijn voortaan in die databank terug te vinden', zegt Dirk Vanderschrick, de topman van Belfius Verzekeringen, die bij Assuralia de commissie voorzit die zich over fraudezaken buigt. 'Als een verzekeraar een verzekeringsnummer of het chassisnummer van een wagen ingeeft, kan hij te weten komen of ook andere verzekeraars recent contact hebben gehad met die persoon of een schadegeval met dat voertuig hadden.'

Botsen op de parkeerplaats

De centrale gegevensbank moet verzekeraars helpen eventuele fraude sneller op het spoor te komen. Geen overbodige luxe, want volgens cijfers van de Europese koepelorganisatie voor verzekeraars zou 5 tot 10 procent van de aangiftes die worden gedaan frauduleus zijn.

Een Nederlands koppel dat afgelopen zomer werd gearresteerd, zou met onterecht ingediende schadeclaims voor 80 ongevallen 180.000 euro hebben opgestreken voor een van hun verzekeraars fraude begon te vermoeden.

Vooral autoverzekeringen blijken een dankbaar instrument voor georganiseerde fraude. Afgelopen zomer werd in het Nederlandse Den Bosch een koppel gearresteerd dat zowel in Nederland als in België zo veel mogelijk ongelukken veroorzaakte op parkeerplaatsen om daarna de schade te claimen bij zijn verzekeraar. Het koppel zou met onterecht ingediende schadeclaims voor 80 ongevallen 180.000 euro hebben opgestreken voor een van hun verzekeraars fraude begon te vermoeden.

Maar zulke pogingen tot oplichting lijken ook vandaag nog schering en inslag. Volgens Assuralia kost georganiseerde fraude met autoverzekeringen de sector jaarlijks 120 tot 240 miljoen euro. 'Dat wil dus ook zeggen dat 3 tot 6 procent van de premie die je vandaag voor je autoverzekering betaalt eigenlijk wordt aangewend om fraude te financieren. Gemiddeld kost een autoverzekering 400 euro per jaar. Twaalf tot 24 euro daarvan wordt dus ten onrechte betaald aan fraudeurs', zegt Hein Lannoy, de CEO van Assuralia. 'Als we de schade kunnen terugdringen, komt dat dus ook de verzekerden ten goede.'

Buitenlandse voorbeelden

Al zo'n 90 procent van de Belgische verzekeraars stapte in het project, tegen het einde van het jaar moet dat 95 procent zijn. De schadedatabank is geen Europese primeur. De Franse, Duitse, Spaanse, Nederlandse en Italiaanse verzekeraars hebben al zo'n database.

'Als we de schade kunnen terugdringen, komt dat ook de verzekerden ten goede.' Hein Lannoy CEO Assuralia

De voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat het verzamelen van al die data vruchten afwerpt. 'In Nederland is vorig jaar twee keer zoveel georganiseerde fraude ontdekt als in het jaar daarvoor,' zegt Vanderschrick. 'Deels omdat het fenomeen in opmars is, maar ook omdat men daar de tools heeft om fraude sneller op te sporen.'