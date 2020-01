Verzekeraars krijgen nieuwe topman

Hein Lannoy volgt binnenkort Philippe Colle op als CEO van Assuralia, de sectorvereniging van de verzekeraars. Dat vernam De Tijd. Pittig detail: Lannoy komt - weliswaar na een ontluizingsperiode - over van de financiële waakhond FSMA.

Wat Febelfin voor de banken is, is Assuralia voor de verzekeringssector. Het behartigt de belangen van de verzekeraars die in België actief zijn. De sectorvereniging wordt sinds 2007 geleid door Philippe Colle, maar die vertrekt binnen enkele maanden met pensioen. Assuralia ging via een headhunter op zoek naar een opvolger en dat wordt Hein Lannoy.

Lannoy heeft een lange loopbaan bij de financiële waakhond FSMA achter de rug. Hij was er van 1991 tot 2014 actief in verschillende functies. Hij was in het heetst van de financiële crisis in 2008 cowoordvoerder van de instelling.

In 2014 ging hij aan de slag op het kabinet van toenmalig minister van Economie Kris Peeters (CD&V), als hoofd van de beleidscel Consumentenbescherming. Drie jaar later werd hij secretaris-generaal van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, een onafhankelijke instelling die logistiek ondersteund wordt door de FSMA.

Deontologie

De carrièreswitch van Lannoy is, gezien zijn lange carrière bij de toezichthouder, opmerkelijk. Het lijkt wel of de boswachter plots stroper wordt. Maar Lannoy kwam de jongste jaren niet meer in contact met de verzekeringssector, zegt een bron. Lannoy zelf wil geen enkel commentaar kwijt.

Schermvullende weergave Hein Lannoy. ©RV DOC

De toekomstige CEO van Assuralia is sinds eind september niet meer actief bij de FSMA en zit midden in een ontluizingsperiode van zes maanden waarin de deontologische code van de financiële waakhond in dergelijke gevallen voorziet. Hij zal de komende twee jaar geen rechtstreeks contact mogen hebben met zijn vroegere werkgever of lobbyen in verband met FSMA-bevoegdheden.

Banken

Op korte tot middellange termijn moet ook de bankenfederatie Febelfin misschien op zoek naar een nieuwe gedelegeerd bestuurder. Karel Van Eetvelt maakte enkele dagen geleden bekend dat hij plannen heeft om een nieuwe 'radicaal vernieuwende' politieke beweging op poten te zetten. De plannen zijn pril, maar hij is daarover al in gesprek met een groep mensen, zei hij onlangs in een interview.