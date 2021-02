Verzekeraars maken borst nat voor corona-impact

Het coronajaar 2020 was al allesbehalve makkelijk, maar volgens de sectorvereniging Assuralia zullen verzekeraars de komende maanden pas echt de impact van de pandemie beginnen te voelen. De vraag is of dat gevolgen heeft voor de tarieven.

Volgens P&V-topvrouw Hilde Vernaillen, die begin vorig jaar voorzitster werd van Assuralia, wordt weldra duidelijk wat voor de verzekeraars precies de financiële gevolgen zijn van de coronacrisis. '2021 wordt het jaar van de impact', zei ze bij de voorstelling van het jaarverslag van Assuralia. 'De crisis remt de groei van de bedrijven. Samen met de economische onzekerheid maakt dat dat verzekeraars minder premies zullen ontvangen', zegt Vernaillen.

Tussen 2015 en 2019 zijn de premies voor autoverzekeringen gemiddeld met 10 procent gezakt. Verdere aanpassingen van tarieven zijn mogelijk, maar de kosten voor herstellingen liggen steeds hoger en de ongelukken worden zwaarder. Hein Lannoy CEO Assuralia

Tegelijk verandert het consumptiegedrag van de klanten. 'Autofabrikanten zeggen al een tijd dat ze minder wagens verkopen. Voor onze sector leidt dat tot een terugval in de verkoop van omniumverzekeringen. We moeten als sector zeer flexibel blijven en inspelen op die veranderende trends.'

De vraag is of dat zal leiden tot nieuwe verzekeringsproducten of lagere tarieven voor bestaande formules. 'De markt voor autoverzekeringen is erg concurrentieel', zegt CEO Hein Lannoy van Assuralia. 'Tussen 2015 en 2019 zijn de premies voor autoverzekeringen gemiddeld met 10 procent gezakt. Verdere aanpassingen van tarieven zijn mogelijk, maar de kosten voor herstellingen liggen steeds hoger en de ongelukken worden zwaarder.'

Klare taal

Hoewel de echte impact dus nog moet komen, liet de coronacrisis vorig jaar haar sporen na in de cijfers van de Belgische verzekeraars. Over heel 2020 daalden de totale premie-inkomsten met 2,6 procent naar 28,4 miljard euro. Die terugval, de eerste in vier jaar, is helemaal te wijten aan het feit dat levensverzekeringen minder in trek raakten door de lage rente en de turbulentie op de beurzen. Het volume aan premies uit levensverzekeringen daalde vorig jaar met 5,4 procent naar 15,5 miljard euro, terwijl de premie-inkomsten uit schadepolissen met 1 procent omhooggingen tot bijna 13 miljard euro.

