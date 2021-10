Verzekeraars ramen schade noodweer op ruim 2 miljard

Eind september was de schade van het noodweer in juli in ons land opgelopen tot 2,2 miljard euro. Dat zegt Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars. 'Zonder duidelijk juridisch kader over het verzekeren van zulke natuurrampen zullen de premies stijgen.'

Drie maanden nadat Wallonië en delen van Vlaanderen en Brussel door extreem noodweer werden getroffen, hebben de Belgische verzekeraars 71.746 schadegevallen geregistreerd. De verzekerde schade bedraagt 2,2 miljard euro.

In Wallonië, dat het zwaarst getroffen werd, werden 62.440 schadegevallen geregistreerd. Voor Vlaanderen werden 7.902 dossiers geteld, voor Brussel 1.404.

De verzekeraars keren die schade niet volledig zelf uit. Afgelopen zomer werd een akkoord met de gewesten bereikt, die een deel van de schade opgenomen in brandverzekeringen op zich nemen.

Assuralia, de koepelorganisatie van de verzekeraars, ijvert voor een duidelijk juridisch kader om om te gaan met de klimaatverandering. Als die duidelijkheid er niet is, zal dat de premies beïnvloeden die de klanten moeten betalen.

Het aantal schadeaangiften is intussen gestabiliseerd, zegt Hein Lannoy, de gedelegeerd bestuurder van Assuralia. 'Het uiteindelijke schadebedrag kan wel nog oplopen als de expertises worden afgerond.'

De verzekeraars nemen niet al die schade op zich. Voor de brandverzekeringen zouden de gewesten alle schade boven een plafond van 320 miljoen euro terugbetalen, was eerder in wettelijke afspraken bepaald. Maar omdat de impact van het noodweer zo uitzonderlijk groot was, werden die limieten afgelopen zomer aangepast.

Voor de schade die de verzekeraars uit eigen zak moeten betalen, is het plafond opgelopen tot 670 miljoen euro, zegt Lannoy. 'Het gaat alleen om de eenvoudige risico's (brandverzekeringen, red.). De totale impact voor de verzekeraars ligt hoger omdat ze de schade voor autoverzekeringen en grote bedrijven en instellingen wel volledig op zich nemen. '

Het Waalse Gewest neemt 1 miljard van de 2,1 miljard euro aan verzekerde schade in de regio op zich. In Vlaanderen bedraagt de schade 74,6 miljoen euro, waarvan 28 miljoen voor rekening is van het Vlaamse Gewest. Voor Brussel bedraagt de schade 19,2 miljoen euro. Het gewest neemt daarvan 5 miljoen euro ten laste.

Druk om premies te verhogen

'Het is duidelijk dat deze ramp geen geïsoleerd geval is en dat de frequentie van dit soort schadegevallen zal toenemen', zegt Assuralia-voorzitster Hilde Vernaillen. Zowel verzekeraars als overheden moeten zich daarop voorbereiden, is de boodschap. 'Het is van primordiaal belang dat we een juridisch kader uitwerken dat zowel voor de slachtoffers als voor verzekeraars duidelijkheid biedt', zegt Vernaillen.

'Verzekeraars dekken hun risico's in bij herverzekeraars. Zonder die duidelijkheid zullen ze hogere premies moeten aanrekenen.' Volgens Vernaillen stijgt de druk om hogere premies te vragen nu al. 'Niet alleen lopen de kosten om zich te herverzekeren op. Omdat de prijzen van onder andere bouwmaterialen toenemen, stijgen ook de schadevergoedingen die worden uitgekeerd.'

Samen met medewerkers van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en de Nationale Bank hebben de verzekeraars een werkgroep opgezet om zo'n nieuw juridisch kader rond klimaatverandering te maken. De bedoeling is om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen, zegt Lannoy.