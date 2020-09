'Verzekeraars staan voor enorme digitale inhaalbeweging'

Met een meerderheidsbelang in het Nederlandse pensioenplatform Hyfen wil de Belgische fintechbelofte The Glue inspelen op nieuwe Europese regelgeving die pensioenspelers en verzekeraars tonnen werk zal bezorgen. ‘Verzekeraars zijn nu allesbehalve klaar om die verandering digitaal op te vangen,’ zegt topman Stefan Dierckx.

The Glue, dat een vijftal jaar geleden werd opgericht door de serieondernemer Jurgen Ingels en de bankenconsultant Stefan Dierckx, ontwikkelt softwareplatformen waarmee financiële spelers vlotter digitale bankdiensten kunnen aanbieden.

Daarbij lag de focus de voorbije jaren voornamelijk op de banken, nu die hun apps volop omturnen tot een virtueel Zwitsers zakmes waarmee je naast het regelen van financiële zaken pakweg telecomfacturen en parkeerplaatsen kan betalen of zelfs hoogtepunten uit de voetbalcompetitie kan volgen. Om zulke apps te ontwikkelen moet je wel enorme hoeveelheden data veilig kunnen samenbrengen en verwerken. Het is net die taak die The Glue wil vergemakkelijken met zijn softwareplatform.

Europese pensioentsunami

Intussen heeft The Glue zijn actieterrein stevig uitgebreid: zo heeft het fintechbedrijf net de meerderheid genomen in het softwareplatform Hyfen, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Nederlandse pensioenreus APG. ‘Terwijl je in België telkens een nieuwe groepsverzekering afsluit als je van werkgever verandert, ben je in Nederland als werknemer verplicht je opgespaarde pensioenpotje met je mee te nemen als je een nieuwe job hebt,’ legt Dierckx uit.

‘Om dat mogelijk te maken, moeten pensioenbedrijven en verzekeraars veel data met elkaar uitwisselen. Die job gebeurde tot dusver nagenoeg manueel . Maar via Hyfen kunnen de belangrijkste spelers in de branche nu nagenoeg automatisch al die informatie met elkaar uitwisselen.’

Terwijl je bij banken merkt dat ze de klik wel al hebben gemaakt, zit ‘digital first’ nog lang niet ingebakken bij de verzekeraars. Stefan Dierckx Topman The Glue

Hyfen is momenteel actief in Nederland, maar het is volgens Dierckx de bedoeling in heel Europa voet aan de grond te krijgen. ‘Hiermee kunnen we inspelen op de tsunami aan nieuwe regelgeving die de Europese pensioensector zal overspoelen. Door de lage rente zijn verzekeraars hun gamma aan aanvullende pensioenplannen ook aan het aanpassen. Dat heeft allemaal een enorme impact op hun achterliggende IT-systemen. Onze technologie stelt hen in staat dat allemaal centraal te regelen.’

Vers kapitaal

Zo’n extra duw in de rug zal nodig zijn, want wat digitalisering betreft staan de verzekeraars volgens Dierckx nog voor een enorme inhaalbeweging. ‘Terwijl je bij banken merkt dat ze de klik wel al hebben gemaakt, zit ‘digital first’ nog lang niet ingebakken bij de verzekeraars. Op enkele uitzonderingen na is er in de sector nog altijd een groot gebrek aan digitale diensten, zowel intern als voor de klant. Kijk wat voor een papierwerk er nog aan te pas komt als je schade aan je auto moet aangeven, terwijl genoeg tools voorhanden zijn om dat volledig digitaal te doen.’