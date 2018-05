Verzekeraars storten zich op e-fiets

De opgang van de elektrische fiets leidt tot het ontstaan van aanverwante diensten zoals verzekeringen. Ethias is de jongste verzekeraar die met een specifiek fietsproduct op de markt komt.

Tot voor enkele jaren was een omniumverzekering voor de fiets een nicheproduct waarmee spelers als Callant Verzekeringen zich konden profileren. Nu komen ook de grote jongens op die markt. Na AG Insurance eind maart lanceert Ethias een verzekeringsaanbod dat het toenemend aantal e-fietsers gemoedsrust moet geven.

De meeste verzekeraars hebben hun familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) gratis uitgebreid voor fietsschade aan derden, zodat wie als fietser een ongeval veroorzaakt gedekt is. Maar daarnaast zitten fietsers met de omgekeerde vraag: wat als mijn dure e-fiets beschadigd of gestolen wordt? Het is vooral op die vraag dat AG en Ethias inspelen.

Hun productaanbiedingen zijn gelijklopend. In beide gevallen kan de fietser zich verzekeren tegen diefstal, materiële schade of lichamelijke schade bij een ongeval én kan hij een beroep doen op een pechverhelpingsdienst. Bij AG wordt dat alles als een pakket aangeboden, terwijl het bij Ethias om een keuzemenu gaat waaruit de klant kan kiezen.

218.000 E-fietsen Er werden vorig jaar 218.000 nieuwe e-fietsen verkocht.

De verkoop van elektrische fietsen is in drie jaar tijd verdubbeld. Ze waren in 2017 goed voor 45 procent van de Belgische fietsverkoop. Die ruim 218.000 e-bikes kostten gemiddeld 2.325 euro. 'Een degelijke verzekering is dan geen overbodige luxe', klinkt het bij de verzekeraars. Bij Ethias kost de antidiefstalverzekering voor een e-fiets 62 euro per jaar.

Ethias ziet de nieuwe verzekeringen niet meteen als een bijkomende winstmotor. 'De impact op onze rentabliteit zal beperkt zijn. We zien dit eerder als een service naar onze klanten en een manier om onze rol in de samenleving te spelen', zegt vice-CEO Benoît Verwilghen bij de productvoorstelling maandag.

Het is ook nog afwachten hoe de verzekering in de praktijk zal lopen, en of er bijvoorbeeld veel valse aanmeldingen van diefstal zullen zijn. 'Maar we gaan zoals steeds uit van de goede trouw van de klanten', zegt Ethias.

Hoverboards

De nieuwe verzekeringen bij AG en Ethias gelden ook voor de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen die populair zijn bij het jonge volkje in de steden, zoals hoverboards, elektrische steps of monowheels.

Volgens de verzekeraars onderschatten de gebruikers de financiële risico's, zowel wat betreft de aansprakelijkheid in geval van schade aan derden als de eigen materiële of fysieke schade bij een ongeval.

Zo beseffen weinig gebruikers dat elektrische voortbewegingstoestellen in de ogen van de wetgever motorrijtuigen zijn. Een familiale verzekering lijkt dan het minimum om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken. Al is het niet altijd even duidelijk hoe de wetteksten van toepassing zijn op de nieuwe generatie vervoersmiddelen, klinkt het bij Ethias.