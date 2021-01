'Verzekeraars trekken premies voor cyberpolissen op'

De nieuwe piek in digitale gijzelacties is te wijten aan de coronacrisis, die ons met zijn allen doet thuiswerken.

Bedrijven worden zo vaak lamgelegd met gijzelsoftware dat de verzekeraars die zulke schadegevallen dekken zich strenger opstellen en hun premies optrekken, zeggen experts. Corona deed het aantal digitale gijzelacties pieken in 2020.

Hoe schadelijk gijzelsoftware of ‘ransomware’ is, werd eind vorig jaar nog eens duidelijk toen hackers het Algemeen Medisch Laboratorium in Antwerpen (AML) lamlegden en losgeld eisten.

Het aantal digitale gijzelacties nam tot vorig jaar licht af. Maar door de coronacrisis kende ransomware een comeback in 2020, zegt Tom Van Britsom, expert van de Antwerpse verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits. Een derde van de bedrijven die via Vanbreda een cyberverzekering hebben afgesloten, was al het slachtoffer van een cyberaanval. In 38 procent van de gevallen hadden criminelen gebruikgemaakt van ransomware, terwijl dat een jaar eerder 18 procent was.

Thuiswerk

De piek is te verklaren door de boom in thuiswerken, zegt Van Britsom. ‘Wie thuiswerkt, doet dat volledig digitaal. Of je een mail stuurt naar je collega’s, een videocall organiseert of berichten whatsappt: het biedt criminelen telkens de kans om aan gevoelige data te komen, wat meteen de stijgende cijfers verklaart. Bedrijven moeten hun personeel voortdurend bewust maken hoe het veilig kan werken en hoe het kan vermijden dat iemand aan de haal gaat met privédata.’

20.000 euro schade Voor het merendeel van de bedrijven met een cyberverzekering blijft de financiële schade na hacking met gijzelsoftware beperkt tot 20.000 euro, zeggen experts.

Voor het merendeel van de bedrijven met een cyberpolis bleef de financiële schade beperkt tot 20.000 euro. ‘Wie bij een aanval meteen een beroep doet op zijn verzekeraar, kan rekenen op een uitgebreide bijstand en extra services om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat neemt niet weg dat sommige bedrijven een aantal dagen moesten stilliggen. Dan kan de financiële schade hoog oplopen. We hebben een dossier waar het over meer dan 1 miljoen euro gaat.’

Strengere eisen

Door de forse toename in het aantal cyberaanvallen met gijzelsoftware gaan ook de verzekeraars zich anders opstellen, zegt Van Britsom. ‘We merken dat de verzekeraars die veel dossiers kenden bedrijven hogere voorwaarden opleggen voor een cyberverzekering. Ze rekenen ook hogere premies aan. De premies voor zo’n verzekering stijgen met 10 tot 20 procent.’

Een kmo met 25 miljoen euro omzet betaalt tussen 6.000 en 7.000 euro om voor een heel jaar tot een miljoen aan schade te dekken. Tom Van Britsom Expert Vanbreda Risk & Benefits

Al blijft de kostprijs van zo’n polis relatief bescheiden, zegt Van Britsom. ‘Een kmo met 25 miljoen euro omzet betaalt tussen 6.000 en 7.000 euro om voor een heel jaar tot een miljoen aan schade te dekken. Toch is de markt voor cyberverzekeringen nog niet zo groot in België. Bedrijven investeren meer in technologie die hen tegen cyberaanvallen beschermt. Maar slechts 10 tot 20 procent heeft daar ook een verzekering tegen afgesloten.’