Verzekering voor e-step mogelijk toch verplicht

Door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof moet wie zich verplaatst met een elektrische step, rolstoel of hoverboard mogelijk toch verzekerd zijn.

Voor voertuigen die sneller kunnen dan 25 kilometer per uur en uit zichzelf voortbewegen, is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Een uitzondering daarop zijn de bromfietsen klasse A, die niet sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur, maar toch verzekerd moeten zijn. Voor elektrische steps, rolstoelen en hoverboards die trager rijden dan 25 km per uur is de verzekering niet verplicht.

Een bestuurder van een bromfiets klasse A die voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent was veroordeeld omdat hij geen verzekering op zak had, tekende beroep aan. Ook een bestuurder van een hoogtewerker die veroordeeld was omdat hij niet verzekerd was, ging in beroep. Beiden haalden aan dat hun voertuigen niet sneller gingen dan 25 kilometer per uur en de uitspraken in conflict zijn met de regeling voor elektrische vervoersmiddelen. Beide dossiers belandden bij het Grondwettelijk Hof.

Het Hof oordeelt dat de maximale snelheid geen goed criterium is om te bepalen of een verzekering verplicht is. Of dat automatisch betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering nu ook verplicht is voor elektrische vervoersmiddelen zoals elektrische steps, rolstoelen en hoverboards is niet duidelijk.

Het is in het belang van alle potentiële verkeersslachtoffers dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Barbara Van Speybroeck Woordvoerster verzekeringskoepel Assuralia

In principe kan de rechtbank de uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet naast zich neerleggen. 'Het belangrijkste is dat er een duidelijk wetgevend kader komt', zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck van de verzekeringsfederatie Assuralia. 'Als de rechtbanken meegaan in de redenering van het Hof komt de wetgever - de politiek dus - aan zet.'