Verzekeringskantoor van Koen Blijweert krijgt nieuwe eigenaar

AlliA is een van de grootste onafhankelijke makelaars in België en verstevigt met de overname zijn positie op de bedrijvenmarkt. Assumax legde zich de voorbije jaren vooral toe op het bedrijvensegment en de bouwsector in het bijzonder.

Het fusiebedrijf is goed voor een premie-omzet van ruim 410 miljoen euro (waarvan 50 miljoen van Assumax) en een brutowinst van 11 miljoen euro. De groep telt 245 medewerkers en heeft kantoren in Roeselare, Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Pelt, Waasmunster, Zonhoven, Luxemburg en Kinshasa.