Verzekeringsmakelaar AON betaalt 30 miljard dollar voor concurrent

AON behoudt na de overname zijn hoofdkantoor in de Londense City.

De Britse verzekeringsgroep neemt dan toch zijn sectorgenoot Willis Towers Watson over. Met de deal overklast AON de marktleider Marsh in marktwaarde.

De verzekeringsmakelaars AON en Willis Towers Watson pakken op hun websites dan wel uit met informatie over de risico's van het coronavirus, maar de CEO's van beide bedrijven lijken zelf niet wakker te liggen van de crashende financiële markten. Op een bloedrode dag kondigen ze een van de grootste deals van het jaar aan.

AON, de op een na grootste verzekeringsmakelaar ter wereld, neemt het nummer drie van de sector, Willis Towers Watson, over. Ze worden samen een gigant met een omzet van 20 miljard dollar en een marktkapitalisatie van 90 miljard dollar. Daarmee overklassen ze de marktleider Marsh & McLennan in marktwaarde. De twee praatten vorig jaar al even over een overname.

20 miljard dollar Omzet Samen zijn AON en Willis Towers Watson goed voor een omzet van 20 miljard dollar en een nettowinst van 3,6 miljard dollar.

AON betaalt de overname in eigen aandelen: aandeelhouders van Willis krijgen elk 1,08 aandelen AON. Dat komt neer op 231,99 dollar per aandeel Willis, een premie van 16 procent en een totale overnamesom van 30 miljard dollar. De huidige aandeelhouders van Willis krijgen zo een belang van 37 procent in het nieuwe fusiebedrijf dat AON zal heten.

De transactie heeft meer weg van een overname dan van een fusie: Greg Case en Christa Davies, respectievelijk de CEO en CFO van AON, zullen het bedrijf leiden. In omzet is AON (11 miljard dollar) iets groter dan Willis (9,1 miljard dollar), in netto winstgevendheid overtroeft AON (2,2 miljard dollar) Willis (1,4 miljard dollar) fors.

Banen schrappen

Met de fusie ontstaat een gigant van 95.000 werknemers, al zullen veel banen worden geschrapt. Een van de redenen voor de fusie is de doelstelling de winst van AON de komende jaren op te krikken. De overname moet na drie jaar 800 miljoen dollar aan synergievoordelen opleveren. Die worden gerealiseerd door bedrijfsactiviteiten en centrale diensten samen te voegen. De transactie moet in totaal 10 miljard dollar aan voordelen voor de aandeelhouders opleveren, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.