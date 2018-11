Verzekeringsmakelaar Belgibo op weg van Boelwerf naar Big Apple

De Belgische verzekeringsmakelaar Belgibo, in een ver verleden een onderdeel van de Boelwerf in Temse, komt woensdag wellicht in handen van het New Yorkse Marsh & McLennan, ’s werelds grootste verzekeringsmakelaar.

Belgibo verandert voor de tweede keer in een jaar van eigenaar. De makelaar is een van de belangrijkste verzekeringsmakelaars voor scheepvaart en logistiek in ons land.

Tot vorig jaar maakte Belgibo deel uit van de beursgenoteerde gastankerrederij Exmar. Maar die besloot zijn verzekeringsdochter te verkopen aan de Britse makelaarsreus Jardine Lloyd Thompson (JLT). Voor die Britse groep - 1,3 miljard pond omzet, actief in 40 landen - was Belgibo overnemen de geknipte manier om actief te blijven in Europa als een deal rond de brexit uitblijft.

Maar intussen zijn de zaken dus grondig veranderd. Het Amerikaanse Marsh & McLennan, ’s werelds grootste verzekeringsmakelaar, bracht midden september een bod van 5,7 miljard dollar uit op Jardine Lloyd Thompson. Vandaag beslissen de aandeelhouders van JLT of ze met dat bod instemmen.

Pierre Derom en Herman Kerremans, respectievelijk de CEO en chief development officer van Belgibo, gaan ervan uit dat Marsh & McLennan zijn Britse buit vrij makkelijk binnenhaalt. De Amerikanen zijn dan ook bereid 20 keer de winst op tafel te leggen voor JLT.

Gigant

De deal zou van Marsh & McLenan een gigant maken die wereldwijd 70.000 werknemers telt en een jaaromzet heeft van ongeveer 17 miljard dollar. In België is Marsh al dominant op de markt voor bedrijfsverzekeringen. De groep telt hier ruim 300 werknemers in vijf vestigingen. Ter vergelijking: Belgibo, vorig jaar goed voor een omzet van ongeveer 10 miljoen euro, telt een 50-tal werknemers. Belgibo had de ambitie om de komende jaren te verdubbelen in omvang, onder meer door de opening van een nieuw kantoor in Brussel.

De multinational Marsh heeft net een bod gelanceerd om de expertise binnen te halen van een nichespeler. pierre derom CEO Belgibo

Maar na het bod van Marsh werden die plannen on hold gezet. ‘Als Marsh ons overneemt, zullen we ons kantoor in Brussel wellicht sluiten’, zegt Derom. Al betekent dat nog niet dat Belgibo snel in een strak Amerikaans keurslijf wordt gestoken als Marsh zijn overnameprooi beet heeft.

‘Marsh werkt vandaag vooral voor grote ondernemingen zoals Solvay, Delhaize of Bekaert. Terwijl wij ons - net als JLT - specialiseren in niches zoals binnenscheepvaart, luchtvaart of projectfinanciering voor de lange termijn. Net om die expertise binnen te halen heeft Marsh dit overnamebod gelanceerd.’

Overnamegolf

De Belgische verzekeringssector heeft er al behoorlijk drukke maanden op zitten. Eerder deze zomer werd de Belgische dochter van het Italiaanse Generali verkocht en ook de verkoop van de verzekeraar Fidea staat in de steigers. Eind oktober maakte de onafhankelijke verzekeringsmakelaar Allia dan weer bekend dat hij zijn kleinere Limburgse sectorgenoot VHS overneemt om meer schaalgrootte te creëren en de kosten te drukken.