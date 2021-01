'Verzekeringsmakelaar wordt stilaan een knelpuntberoep'

De groeiende complexiteit van de job maakt het voor verzekeringsmakelaars steeds moeilijker om voldoende mensen met het juiste profiel aan te trekken. Dat neemt niet weg dat de traditionele makelaars goed standhouden, ondanks de coronacrisis.

Terwijl de banken er om de haverklap op wijzen dat klanten hun financiële zaken steeds liever op de smartphone regelen, vinden diezelfde klanten wel nog altijd makkelijk de weg naar een traditionele makelaar als ze een verzekering willen afsluiten.

Cijfers over de verkoop van verzekeringen van de sectorganisatie Assuralia leren dat in 2019 ruim de helft van de polissen voor leven en schade werd verkocht via makelaars.

Kelly Schamphelaere, de CEO van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF), waar ruim 1.600 makelaars bij zijn aangesloten, denkt niet dat de coronacrisis die situatie fundamenteel heeft veranderd. ‘Uit een rondvraag die we in december, in volle lockdown dus, hebben gehouden bij onze leden bleek toch dat klanten hun makelaars bleven contacteren via de geijkte kanalen.’

Schermvullende weergave Kelly Schamphelaere van het FVF.

Complexere producten

Ongeveer een vijfde van de gesprekken verliep op kantoor, waarbij uiteraard alle veiligheidsvoorschriften werden gerespecteerd. Een tiende van de contacten gebeurde thuis, bij de klant. Terwijl in de eerste lockdown nagenoeg alle communicatie via e-mail en telefoon verliep, waren die kanalen eind vorig jaar elk nog goed voor iets meer dan 20 procent van de contacten.

‘Toch merken we dat ook bij onze leden de digitalisering in een stroomversnelling komt,’ licht Schamphelaere die cijfers toe. ‘Makelaars tonen zich bereid om in de toekomst meer via digitale conference calls te werken. Maar de realiteit is wel dat veel klanten hun makelaar in het echt willen zien als ze advies of bijstand willen. Verzekeringen zijn soms heel complex, en het is onze rol als makelaar om daar voldoende uitleg bij te kunnen geven.’

Maar door de opmars van nog complexere producten – denk bijvoorbeeld aan cyberpolissen of aansprakelijkheidsverzekeringen – hebben makelaars nood aan steeds meer knowhow. En dergelijke profielen zijn steeds moeilijker te vinden.

53 gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van een verzekeringsmakelaar is 53 jaar.

Verzekeringsmakelaar is inderdaad stilaan een knelpuntberoep aan het worden’, zegt Schamphelaere.‘Het is een complexe branche waar de nood aan gespecialiseerde kennis steeds groter wordt. Maar het is niet de meest sexy sector. Het blijkt zeer moeilijk jongeren warm te maken voor studies in financie- en verzekeringswezen. Makelaars springen dan ook meteen op iedereen die in die richtingen afstudeert. We proberen met het FVF jongeren wel warm te maken voor de job, wat stilaan vruchten afwerpt. De gemiddelde leeftijd van een verzekeringsmakelaar is 53 jaar. Maar dat gemiddelde is sinds kort licht aan het dalen.’

Consolidatie

Ondanks de snellere digitalisering blijft de nood aan extra personeel in de sector groot, zegt Schamphelaere. ‘Je kan wel een deel automatiseren, maar dit is au fond wel nog altijd een people’s business.’ Bovendien groeit de sector nog altijd. Volgens Assuralia-cijfers zagen de verzekeringsmakelaars hun omzet in 2019 met ruim 4 procent aandikken. En uit de rondvraag van het FVF blijkt dat meer dan 60 procent van de gepolste leden verwacht dat hun omzet dit jaar niet of nauwelijks zal slinken, ondanks corona.

‘Er is wel eenn consolidatiebeweging aan de gang is', stelt Schamphelaere. ‘De complexe wetgeving, de vergrijzing in de sector en de hogere administratieve kosten maken dat meerdere spelers de krachten beginnen te bundelen. Daardoor neemt het aantal kantoren misschien af. Maar die blijven wel extra mensen nodig hebben.’