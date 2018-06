Verzekeringsmakelaars popelen om zich te verkopen

Steeds meer kleinere verzekeringsmakelaars zetten zichzelf in de etalage uit bezorgdheid over de digitalisering en de strengere regelgeving. ‘Elke week ligt een nieuw dossier op tafel.’

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar is niet meteen een uitstervend beroep in België. Eind vorig jaar telde ons land nog 6.783 makelaars, leren de recentste cijfers van de Belgische financieeltoezichthouder FSMA. Voor de verzekeraars zijn de makelaars nog met voorsprong het belangrijkste kanaal om hun producten te verdelen, naast agenten (2.064) en zogenaamde subagenten (2.587).

Maar uit diezelfde data van de FSMA valt wel af te leiden dat ons land het met steeds minder zelfstandige makelaars moet stellen. Vijf jaar geleden waren 8.215 verzekeringsmakelaars actief in België, ongeveer 17 procent meer dan nu.

Doordat consumenten vaker via digitale kanalen kopen en toezichthouders de makelaars veel strengere regels opleggen, staat het businessmodel van kleine makelaars onder druk. Steeds meer kantoren beslissen daarom zichzelf in de etalage te zetten en op te gaan in een grotere groep.

Niet alleen oudere makelaars willen verkopen, ook jongere teams maken zich zorgen over de oplopende kosten. pedro Matthynssens CEO Vanbreda Risk & benefits

‘Elke week worden we wel benaderd door een kantoor,’zegt Pedro Matthynssens, de CEO van het Antwerpse Vanbreda Risk & Benefits, na Marsh de grootste makelaar voor bedrijfsverzekeringen in België en het nummer drie in de Benelux. ‘Voor een deel zijn dat oudere makelaarskantoren die willen verkopen omdat er in de familie niemand is om hen op te volgen. Maar we zien ook jongere teams die zich zorgen maken over de oplopende kosten.’

Voor een grotere speler als Vanbreda Risk & Benefits - die vorig jaar meer dan 100 miljoen euro omzet haalde - biedt zo’n consolidatiebeweging natuurlijk kansen. Vorig jaar verdubbelde de groep haar voetafdruk in Nederland en kocht ze het West-Vlaamse kantoor Missinne. Nu verstevigt Vanbreda zijn positie in Vlaanderen met de overname van Cornelis & Partners, een onafhankelijke makelaar uit Merelbeke.

De Antwerpse makelaar Vanbreda Risk & Benefits specialiseert zich dan wel in diensten voor bedrijven en ondernemers, de groep gaat nu indirect ook de concurrentie aan met het kantoor om de hoek dat verzekeringsproducten aan particuliere klanten aanbiedt. Vanbreda Risk & Benefits lanceerde onlangs een digitale tool, waarmee grote bedrijven hun werknemers de kans geven om sommige verzekeringsproducten goedkoper te kopen. 'We zijn inderdaad aan het experimenteren met zo'n digitaal model', zegt CEO Pedro Matthynssens. 'Werknemers kunnen op de site van hun bedrijf onze tool aanklikken om een auto- of woningverzekering te kopen. Hun bedrijf betaalt niet de premies op die producten, maar werknemers kunnen die wel kopen voor prijzen die een kwart tot een derde lager liggen dan elders. We werken voor dit project samen met een vijftal traditionele verzekeraars en de Belgische start-up Qover.' Onder meer het transportbedrijf Essers en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gingen voor dit project al in zee met Vanbreda Risk & Benefits.

‘Dankzij deze deal zijn we in elke regio in Vlaanderen actief,’ legt directielid Pascal Joosten uit. ‘Voor een groep als de onze, die zich toelegt op verzekeringen voor bedrijven, ondernemers en openbare instellingen, is dat erg belangrijk. We mikken op lokale kmo’s die op zoek zijn naar een partner in de regio om zich te verzekeren. Een fietswinkel uit pakweg Ieper zal sneller aankloppen bij een makelaar in de buurt dan bij een groot huis dat op nationaal niveau werkt.’

Nieuwe niches

Om verder te kunnen groeien zet Vanbreda ook in op nieuwe niches, zoals cybersecurity en kunstverzekeringen. In scheepvaart, al jaren een belangrijke markt, gaat Vanbreda extra investeren. De makelaar stapt in zijn stadsgenoot Proteus, een specialist in de verzekering van schepen die onder meer de beursgenoteerde tankerrederij Euronav als klant heeft.