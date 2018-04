Verzekeringsreus Lloyd's schept 40 jobs in Brussel

Lloyd's of London, de marktplaats voor verzekeringen die door de brexit naar Brussel komt, is begonnen met aanwerven voor zijn nieuwe Europese uitvalsbasis.

Lloyd's of London is de grootste naam die als gevolg van de brexit voor Brussel koos als nieuwe stek in de Europese Unie. Het geldt als de grootste verzekeringsmarkt ter wereld, waar verzekeraars en andere financiële spelers tegenpartijen kunnen zoeken voor hun verzekerings- of herverzekeringsrisico's.