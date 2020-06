Vier nieuwe aandeelhouders bij Econopolis

Econoom Geert Noels heeft vier nieuwe aandeelhouders aangetrokken bij de vermogensbeheerder Econopolis. Dat vernam De Tijd. Het gaat om de families Moorkens, Toye, Noël en Jolly. Zij krijgen minder dan de helft van de aandelen in handen.

Tussen Noels, zijn management en twee van zijn aandeelhouders - Mark Leysen en Urbain Vandeurzen - kwam het vorig jaar tot een scheiding. Nadat die midden vorig jaar bezegeld werd, nam de bekende econoom samen met acht managers de controle weer over. De twee ondernemers werden tegen een niet nader genoemde prijs uitgekocht. Leysen, de sterke man achter de verzekeringsmakelaar Van Breda Risks and Benefits, zat tien jaar in het kapitaal. Vandeurzen (ex-LMS International en ex-voorzitter Gimv) was vier jaar aan boord.

Minder dan een jaar later begint Noels met een schone lei. Om zijn ambities kracht bij te zetten, haalt hij vier nieuwe familiale aandeelhouders aan boord. Het gaat om de families Moorkens, Toye, Noël en Jolly. Ze kopen tegen een onbekende prijs aandelen van Noels en het management en krijgen minder dan de helft van Econopolis in handen. Noels en zijn managers behouden de rest.

'Het is een Belgisch aandeelhouderschap met internationale ambities en zonder conflicterende belangen', zegt Noels, die de betrokken families al kent van voor de oprichting van Econopolis. 'De familiale verankering staat garant voor de onafhankelijkheid en de stabiliteit van Econopolis en voor de duurzaamheid op lange termijn van de diensten die we verlenen.' Econopolis is georganiseerd rond drie activiteiten: vermogensbeheer (in België, Zwitserland en Singapore), financieel en strategisch advies, en private equity.

Auto’s, bier en schuimstof

De familie Moorkens is de eigenaar van Alcopa. Dat is van oudsher een invoerder en distributeur van auto's. Maar de familiale holding is de jongste jaren bezig met een grote heroriëntatie, waarbij ze druppelsgewijs haar weinig rendabele autobusiness verkoopt en nieuwe activiteiten verwerft.

De familie Toye was lange tijd bekend als de eigenaar van de brouwerij achter de bieren Palm en Rodenbach. Ze verkocht die vier jaar geleden aan het Nederlandse Bavaria. Diepensteyn, de holding van de familie Toye, houdt daarnaast al jaren een reeks andere belangen aan in bedrijven en investeringsfondsen en belegt ook in vastgoed. De familie Toye is ook een van de investeerders achter Smile Invest, het investeringsfonds van Urbain Vandeurzen.

De Franstalige familie Noël is allicht minder bekend in Vlaanderen. Ze is de hoofdaandeelhouder van een van de Waalse industriële parels: de schuimstofreus NMC. NMC, goed voor een omzet van 280 miljoen euro, is de belangrijkste participatie van het familiale investeringsvehikel Nomainvest.

Bernard Jolly, de vierde nieuwe aandeelhouder, was een tijdlang bestuurder en aandeelhouder van NMC en investeert geregeld aan de zijde van de familie Noël. Ze stapten onder meer samen in de Luikse glasverwerker Sprimoglass. Hij is de eigenaar van de Luikse Golf de Naxhelet. De neef van Guy Ullens de Schooten (ex-Tiense Suiker) is ook voorzitter van de Compagnie Het Zoute, het Knokse vastgoedbedrijf van de familie Lippens. Jolly was de eerste klant van Econopolis, nog voor het bedrijf in 2009 als dusdanig was opgericht.

Ceysens

De intrede van de nieuwe aandeelhouders gaat gepaard met de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder bij Econopolis. Zoals De Tijd al berichtte, treedt voormalig politica Patricia Ceysens (Open VLD) toe tot de raad van bestuur van de vermogensbeheerder. Na een politieke carrière met twee ambtstermijnen als minister van Economie richtte Ceysens in 2011 WeWatt op, een techbedrijf dat meubels maakt die energie opwekken. Ze was ook een tijdlang onafhankelijk bestuurder bij Oxurion (ex-Thrombogenics).

Econopolis sloot het boekjaar 2019 op groepsniveau af met een positief resultaat, zegt Noels zonder meer details te geven. De aandeelhouderswijziging en de uitkoop van Leysen en Vandeurzen wogen op de activiteiten. ‘De ploeg heeft in 2019 mooie beleggingsresultaten neergezet, naast de lancering van een succesvol technologiefonds’, zegt de econoom. Dit jaar verloopt tot nu toe goed, ondanks de coronacrisis. 'Ik ben voorzichtig positief. Tenzij er een tweede lockdown komt en de economie het nog zwaarder gaat voelen.'