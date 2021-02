Vijfde Frère-fonds in de steigers

De investeringsmaatschappij Ergon Capital , ontstaan in de schoot van de holding GBL van de families Frère en Desmarais, is aan zijn vijfde fonds toe. Ergon Capital Partners V zou nog groter moeten worden dan zijn voorganger. Ergon Capital Partners IV haalde 580 miljoen euro op.

Met het vierde fonds heeft Ergon Capital tot nu toe al negen investeringen gedaan en er zou nog ruimte zijn voor één of twee bijkomende deals. ECP IV stapte onder andere in de Belgische specialist in software voor leasing Sofico, de Nederlandse kinderopvanggroep CompaNanny en de Italiaanse bakkersgroep Millbo. Andere bekende vroegere investeringen van Ergon zijn frituursnackbedrijf VanReusel, staalbouwer Joris Ide, aluminiumverwerker Corialis en de kruiswoordraadselmaker Keesing.

Svt

Daarnaast gaat Ergon zijn belang in Svt, een Duitse specialist in brandpreventie onderbrengen in een nieuw vehikel. De participatie die voorheen in het derde fonds ECP III zat, verhuist naar Ergon svt Long Term Value Fund. Dat wordt gespijsd met 270 miljoen euro, onder leiding van het Britse Pantheon Ventures.