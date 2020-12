Visa en Mastercard herbekijken relatie met Pornhub

Mindgeek, het Canadese bedrijf boven Pornhub, krijgt al langer het verwijt dat het te weinig onderneemt om te vermijden dat er strafbare content op zijn platform verschijnt. Dit weekend lanceerde de krant The New York Times een nieuwe aanval.

Volgens de krant is Pornhub vergeven van de verkrachtingsvideo's en verdient de site geld aan kinderporno. Zoeken naar films met personen onder de achttien of zelfs onder de veertien jaar levert volgens The New York Times telkens zo'n 100.000 hits op.