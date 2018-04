Volatiele markt kost Noors staatsfonds 18 miljard

Het Noorse staatsfonds van Norges Bank heeft door de zenuwachtige beurzen 1,5 procent verlies gemaakt, wat neerkomt op 18 miljard euro. Het is de eerste keer in twee jaar dat het fonds een negatief rendement laat optekenen.

Het fonds verloor het afgelopen kwartaal 2,2 procent op zijn aandelenportefeuille en 0,4 procent op zijn obligaties. Investeringen in vastgoed maakten 2,5 procent winst. Vooral Facebook en Nestlé leverden een negatieve bijdrage, terwijl de belegging in Amazon het meeste opbracht. Het verlies van 1,5 procent is beter dan het fonds zelf had voorspeld, maar is een flinke terugval na de 3,5 procent winst van het vorige kwartaal.

De reden voor het kwartaalverlies is de onrust bij beleggers door de stijgende inflatie en de mogelijke handelsoorlog die kan losbarsten nadat Amerikaans president Donald Trump importtarieven voor staal aankondigde. CEO Yngve Slyngstad zei bij de bekendmaking van de cijfers dat elke wijziging in de globale productieketen belangrijk is voor het fonds.

Vorig jaar verhoogde het fonds de limiet voor zijn aandelenportefeuille naar 70 procent van het totaal en dan is het volgens Slyngstad onvermijdelijk dat schommelingen op de beurzen een invloed hebben op de portefeuillewaarde van Norges.

Norges, opgericht in 1990, investeert met de Noorse inkomsten uit de gas- en oliesector investeert in aandelen van 9.000 bedrijven wereldwijd, maar ook in obligaties en vastgoed. Het is met een marktwaarde van ongeveer 839 miljard euro het grootste staatsfonds ter wereld en bezit ongeveer 1,4 procent van alle beursgenoteerde aandelen wereldwijd.