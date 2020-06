Voor verzekeraars komt de klap volgend jaar

De impact van de coronacrisis zal bij verzekeraars met vertraging aankomen. 'Een lagere economische activiteit kan wegen op de inkomsten in 2021', klinkt het bij P&V.

Om de pijn van de coronacrisis te verzachten kan de betaling van verzekeringspremies in sommige gevallen worden uitgesteld. Maar die maatregel zal slechts een beperkte impact hebben, verwacht Hilde Vernaillen, de CEO van de coöperatieve verzekeraar P&V. 'Heel weinig klanten hebben gebruikgemaakt van die mogelijkheid', zegt ze.

Daarbij komt dat de premiebetaling uitgesteld wordt, maar niet vervalt en dus nog in de cijfers van 2020 terechtkomt. Al geeft Vernaillen toe dat een zeer beperkt aantal klanten misschien nooit betaalt.

De impact zal volgend jaar veel groter zijn, verwacht ze. 'Kmo's in sommige sectoren hebben het moeilijk en het is niet uit te sluiten dat ze zwaar in de problemen komen. Een lagere activiteit zal wegen op de premie-inkomsten.' Bedrijven die personeel afbouwen, zullen minder betalen voor de arbeidsongevallenverzekering. Andere verzekeringsproducten zijn gekoppeld aan de omzet.

Maar meer werkloosheid kan ook wegen op de polissen voor autoverzekeringen. Het aantal wagens zal niet dalen, maar als mensen de aankoop van een nieuwe wagen uitstellen, worden minder dure omniumverzekeringen genomen, klinkt het.

Private Insurer

P&V hoopt de verwachte terugval te counteren met nieuwe of aangepaste producten. De recente overname van Private Insurer, een speler met 100 miljoen euro premie-inkomsten gespecialiseerd in tak-23, kan ook helpen.

63,4 miljoen euro Nettowinst De nettowinst zakte vorig jaar met 20 procent tot 63,4 miljoen euro

Vorig jaar inde P&V 1,6 miljard euro aan premies, een groei van 3,6 procent, die volgens Vernaillen te danken is aan commerciële inspanningen. De nettowinst zakte met een vijfde tot 63,4 miljoen euro. Maar dat is volgens haar vooral te wijten aan technische zaken, zoals minder tussenkomsten van herverzekeraars.

In lijn met de aanbevelingen zal P&V geen dividend betalen. 'Maar we zijn wel sterk genoeg om het te doen', verzekert Vernaillen. Of er op het jaareinde alsnog een uitgesteld of interim dividend komt? 'Daar wil ik niet op vooruitlopen.'